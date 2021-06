'Podemos hacer grandes cosas juntos', dice Hazard sobre Ancelotti al frente del Real Madrid

El capitán de Bélgica y atacante del Real Madrid, Eden Hazard, declaró este miércoles que no conoce personalmente al nuevo entrenador del club blanco, Carlo Ancelotti, pero que tiene muy buenas referencias del técnico italiano y cree que pueden hacer "grandes cosas juntos".

"Todos en Madrid saben lo que ha aportado Ancelotti al club. Con este grupo ganó la 'Champions' y conoce a muchos jugadores. Sabemos que es un entrenador con mucha experiencia. Conoce la ciudad y a la afición. Creo podemos hacer grandes cosas juntos", declaró Hazard en una entrevista con la radiotelevisión pública RTBF.

El extremo del Real Madrid, que llegó al club hace dos temporadas con Zinedine Zidane en el banquillo y ha vivido dos campañas sin continuidad por sufrir abundantes lesiones, dijo que no ha tratado cara a cara con Ancelotti pero que ha escuchado de él que "es un tipo muy agradable que solo quiere ganar".

"Y eso es lo que todos queremos. Tendremos la oportunidad de trabajar juntos. Es bueno para mí", agregó desde la concentración belga en la localidad de Tubize, al sur de Bruselas, para preparar la Eurocopa.

El pasado lunes, en su primera rueda de prensa con el equipo nacional y ante los rumores sobre su posible salida del club este verano, Hazard había asegurado que no se veía "fuera del Real Madrid" y que pensaba cumplir los tres años de contrato que le quedan.

VER MÁS: Carlo Ancelotti admite tener en mente el fichaje de 'Chucky' Lozano

"Todos sabemos que los primeros años han sido malos. Ahora tengo que pensar en la Eurocopa y después estar perfecto para el club el año que viene", declaró.

Sobre Zidane, que la semana pasada anunció que abandonaba el Real Madrid, Hazard aseguró hoy que "estar cerca de él todos los días como entrenador del Madrid fue lo mejor".

"No hay nada mejor que ser entrenado por tu ídolo", añadió Hazard.

El capitán de los "Diablos rojos" no jugará este jueves el amistoso que Bélgica disputará contra Grecia en Bruselas, para seguir recuperando su mejor nivel, pero sí dispondrá de 45 minutos en el otro amistoso del domingo contra Croacia, según anunció este miércoles el seleccionador, Roberto Martínez.

VER MÁS: Carlo Ancelotti vuelve como técnico del Real Madrid

"Las sensaciones están empezando a volver y ahora sólo hay que volver un poco al campo y tocar el balón. La temporada se ha complicado individualmente (...). Un cambio de aires me puede hacer bien. Estoy feliz de estar de vuelta con todo el grupo porque hace mucho que no jugaba con la selección", concluyó Hazard, que no ha disputado un partido con Bélgica desde diciembre de 2019.