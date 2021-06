Si COM no acepta viajar en avión presidencial, no hay problema: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que "no hay problema" en que el Comité Olímpico Mexicano (COM) no acepte la propuesta del gobierno federal de que la delegación que viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 use el avión presidencial TP-01.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que su administración apoyará en lo que sea necesario para que los deportistas lleguen a tiempo a la justa deportiva que se retrasó un año debido a la pandemia del COVID-19. "Como está parado (el avión presidencial) se pensó que vayan los deportistas en el avión, porque es un grupo, son cerca de 300 deportistas, entrenadores. Varios viajes, pero si no acepta el Comité Olímpico Mexicano, no hay problema ahí se queda el avión. De todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas y nos representen", dijo. El pasado lunes 31 de mayo, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que el avión presidencial TP-01 voló a California, para recibir mantenimiento, debido a que se tiene programado que traslade a deportistas tricolores rumbo a Tokio. Sin embargo, horas después, el Comité Olímpico Mexicano (COM) agradeció el apoyo por parte del Gobierno Federal de prestar el avión presidencial para los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio; sin embargo, por cuestiones de logística de las medidas sanitarias, no será utilizado, al menos que exista alguna emergencia. "Es una buena intención en respaldo, pero será muy complicado viajar en él, porque no puede hacer los suficientes vuelos para llevar a los atletas, que tienen que estar cinco días antes y regresar al día siguiente de su participación. Es muy difícil", comentó Carlos Padilla, presidente del COM, a EL UNIVERSAL 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste