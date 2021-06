'Se me difama'; responde Ricardo Ponce a acusaciones de abusos

El coach espiritual Ricardo Ponce, señalado por abusos y por supuestamente tener una secta sexual, ya respondió a dichas acusaciones, mediante un comunicado en sus redes.

El autoproclamado "creador de la autosanación" aseguró que él confía en que la verdad llegará.

"Si no me he pronunciado hasta ahora es porque saldré a comunicarlo con hechos y no con especulaciones", escribió Ponce y agradeció el apoyo de sus seguidores.

"Gracias valientes por el gran apoyo. Aquí es donde se siente su gran amor y agradecimiento. Es ahora donde valoro más su acompañamiento... Los amo valientes.

"¡Gracias a las miles de personas que están conmigo en estos momentos donde se me difama! Hoy me doy cuenta de quienes son mis amigos y los que nunca lo fueron".