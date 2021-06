Katy Perry sorprende con su figura en sesión fotográfica

Katy Perry sorprendió con su esbelta figura a sus seguidores tras convertirse en mamá junto al actor Orlando Bloom, de su primogénita Daisy Dove.

La intérprete de Cry About It Later presumió su figura post parto en su más reciente sesión fotográfica para la revista L’Officiel USA, de la cual es portada.

Perry compartió las imágenes a través de su cuenta de Instagram, donde se le ve con una apariencia mucho más sobria, alejada del estilo que la caracteriza.

La artista estadounidense de 36 años de edad posó para el lente del fotógrafo Greg Swales, quien ha trabajado con múltiples celebridades como las Kardashians-Jenner.

Katy enamoró a sus fans al portar su melena rubia ligeramente agarrada, y un maquillaje en colores neutros con diversos atuendos que resaltaron su curvas.

En una de las imágenes se le ve luciendo unos mocasines y calcetas en color blanco, con un atuendo oscuro que hace juego con un sombrero de pescador.

En la entrevista que concedió la cantante a la publicación, habló de cómo ha sido vivir esta etapa como madre, y a pesar de que señaló que le encanta, admitió que antes de que naciera su hija, tuvo que emprender un “viaje de sanación” para comprender por qué tenía una incertidumbre acerca de la maternidad.

Sin embargo, mencionó que sus nervios quedaron de lado y ahora dice sentirse emocionada por la gran responsabilidad que implica cuidar a su hija Daisy Dove Bloom.

“Esto te hace bastante vulnerable y te hace recordar tu propia infancia y lo que probablemente quieras hacer de manera diferente”, admitió, “quiero hacerlo de forma distinta”.

Katy Perry se convirtió en mamá primeriza el pasado 26 de agosto, al lado de Orlando Bloom, de 44 años de edad.

La pareja recibió a la pequeña Daisy entre el cariño y la emoción de sus fans. Tan sólo días después, la intérprete de Firework mostró cómo lucía su cuerpo tras dar a luz.