Actriz de cine para adultos, Lana Rhoades, decepciona a fans con embarazo

La famosa actriz de cine para adultos, Lana Rhoades, rompió los corazones de cientos de sus admiradores al anunciar que está embarazada.

La también modelo estadounidense de 24 años de edad, sorprendió a sus seguidores luego de publicar una fotografía en la que muestra el ultrasonido de su primer bebé.

Rhoades acompañó la imagen con el mensaje: “este es el anuncio”.

Tras la inesperada noticia, muchos de sus fans se mostraron devastados, mientras que otros en cambio, la felicitaron.

"Otra leyenda que se retira", "Ya no hay días felices, solo días", "No va a haber más videos", "No me lo cuentesss", "Supongo que se acabó...", "Primero Mia Khalifa se casa y ahora tu te embarazas, pin... vida cruel", son algunos de los comentarios que le escribieron.

Debido a la publicación, se desató un gran revuelo en las redes sociales, ya que sus 15.4 millones de seguidores de Instagram no se lo esperaban.

Lana Rhoades conquistó los corazones de sus fervientes fans tras incursionar en el cine para adultos, además se convirtió en una exitosa “youtuber”, influencer y modelo.

