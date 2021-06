El único que nos puede sacar de esto es Dios: Ricardo Montaner sobre el COVID

Ricardo Montaner es un artista muy espiritual. Cree profundamente en Dios; tan es así que le ha dedicado su reciente material discográfico, de nombre Fe, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Desde Nueva York, el venezolano ofreció una charla virtual con medios nacionales e internacionales, en la cual El Siglo de Torreón estuvo presente.

Fue un emotivo encuentro en el que el intérprete casi lloraba, ya que justo antes de efectuarlo su hija Evaluna y su esposo, Camilo, llegaron adonde él se hallaba de manera sorpresiva.

"He vivido una mañana con muchas emociones personales de gente que amo mucho y que ha estado en este proceso del álbum. Ha sido un día especial. Hay muchas emociones en mí que se encuentran al mismo tiempo. Este disco se lo debía a Dios y a mucha gente que quería una placa con contenido espiritual", dijo al comenzar la conferencia.

Como primer sencillo del material discográfico, apareció el 24 de diciembre pasado Amén (justo en Nochebuena), cuyo video oficial ha rebasado los 154 millones de visualizaciones en YouTube.

"Esa canción no solo marca el tono de la producción, que consiste en 11 canciones totalmente dedicadas a Dios, sino que muestra también que Fe es un proyecto muy familiar, en el que están presentes mis hijos (Mau, Ricky y Evaluna) y mi yerno (Camilo)".

Dentro del material figura también el tema Porque Dios así lo quiso, que contó con la colaboración del dominicano Juan Luis Guerra, a quien Ricardo admira y respeta bastante.

"Es una melodía que nació sola, en el sentido de que no la había imaginado con Juan Luis. Al principio la rola no tenía tanto Caribe en lo que a su arreglo se refiere, era más una balada. No la había pensado que fuera dúo, pero al estar en el estudio se acercó la canción a la bachata y entonces todo mudo me dijo: 'esta canción la tienes que hacer con Juan Luis', así que le mandé la canción y le dije: 'siento que este tema nos puede juntar' y de inmediato me respondió que 'por supuesto que sí'".

Instalado en la Gran Manzana, el artista dijo que tuvo sus primeros acercamientos con Jesucristo siendo un niño, ya que en ese entonces le gustaba ir a la iglesia y en lugar de ir a jugar con sus amigos prefería acudir a sitios con infantes especiales.

"A mí me gustaba irme en las tardes con mi guitarra a un lugar allá en Maracaibo, era una asociación de padres con niños que tenían síndrome de Down. Cada vez que iba para allá jugaba con ellos, me rompían la guitarra, las cuerdas me las arrancaban. Era muy divertido, sentía que Dios me ponía ahí.

"Por otro lado, mi mamá me llevaba a la iglesia y había algo que me sensibilizaba allí; yo no presentía que sería un hijo tan directo de Dios. Fue una especie de evolución, poco a poco evolucionó el interés dentro de mí. Hasta que me di cuenta de que no tenía nada que averiguar, la fe es algo así como cerrar los ojos y dejarse llevar, porque sabemos que estamos en confianza", detalló vía Zoom.

Con una sonrisa de oreja a oreja y siempre mostrando su sencillez, el venezolano expresó que el trabajar con sus hijos y su yerno es "muy divertido" y además le permite mantenerse al día en cuanto a todo lo que va saliendo en la música.

"Me obligan a estar todo el tiempo en ejercicio y me actualizan constantemente. Si van a hablar de la última canción de Bad Bunny, yo tengo que oírla primero para que no me vengan a enseñar a mí.

"Me gusta mucho escuchar la música que ellos escuchan, soy un fan de lo que hacen los artistas de la nueva generación. Me he influenciado con sonidos de tal manera que lo verán reflejado en este álbum, igual que en el anterior. El aire, los arreglos tienen mucho que ver. Estar actualizado se lo debo en gran parte a ellos".

Luciendo una sudadera en color negro, Ricardo externó que le gusta siempre refrescar su sonido sin perder su esencia y comparó esta situación con el uso de los pantalones de mezclilla, los cuales se siguen utilizando con el paso del tiempo, pero con variaciones.

"El sonido de la balada que yo hago, del pop que yo hago, es como el 'bluejean'. Desde que se inventó una tela muy dura y muy incómoda hace más de 100 años la gente sigue usándolo: le cambia la forma, el estilo de tela, un poco más suave, el desteñido; pero al final siempre es un 'bluejean'.

"Es un poco lo que siento que sucede con el pop. Se le puede dar cualquier tipo de influencia, de forma: llámenlo, si quieren, urbano, trap, como quieran llamarlo, pero al final es pop y yo me siento muy bien con eso", informó.

Por otro lado, Ricardo Montaner comentó que la pandemia de COVID-19 vino a recordarle a la humanidad que nada es seguro en esta vida.

"Esta crisis nos ha enseñado que no tenemos el control remoto de la vida y que el control lo debe tener Dios. Es imposible seguir transitando la vida pensando que no hay autor de la creación misma, no podemos seguir transitando la vida con una bandera que diga 'Yo no creo', eso no existe. Esta crisis ha sido como una eterna agonía y el único que nos puede sacar de esto es Dios".

Criado dentro de una familia católica entre Buenos Aires, Argentina y Maracaibo, Venezuela, el astro se convirtió al cristianismo hace más de 20 años. Su primera canción de corte religioso fue La gloria de Dios, que luego grabó en dueto con su hija Evaluna como parte de Viajero frecuente, su disco de 2012.