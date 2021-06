Jacob deGrom lanza fuego y se enfila a romper récords

umplido prácticamente el primer tercio de la temporada 2021 en las Ligas Mayores de Beisbol (MLB), el lanzador Jacob deGrom está convertido en el pelotero más dominante y determinante.

FENOMENAL

El derecho de 32 años de edad, "as" de la rotación de los Mets de Nueva York, está cumpliendo con una temporada fenomenal, sus pitcheos son prácticamente intocables por los bateadores rivales y se perfila a igualar y superar récords no solamente de una temporada, sino también números de todos los tiempos en Las Mayores. Su aporte ha sido determinante para que los de Queens se ubiquen actualmente en el liderato de la División Este de la Liga Nacional, soñando con regresar a los playoffs y a los planos protagonistas en Las Mayores.

DeGrom tiene marca de 4 victorias y 2 derrotas, nada intimidante, pero su efectividad de 0.71 carreras limpias admitidas por cada 9 entradas lanzadas, es simplemente una cifra escalofriante para cualquier bateador que sabe que enfrentará al nacido en Florida. A pesar de que ya tuvo una visita a la lista de lesionados durante la actual campaña, Jacob regresó todavía más fuerte y aunque aún es muy temprano en el calendario, sus dos premios Cy Young y su evidente espíritu competitivo, son argumentos contundentes para considerar que pudiera amenazar el récord de todos los tiempos, el de efectividad en 1.12, establecido hace más de 50 años por el inmortal del Salón de la Fama, Bob Gibson.

LANZA Y BATEA

Jacob deGromd presume su minúscula efectividad de 0.71, la mejor para cualquier lanzador que tenga registros de estadísticas, al finalizar mayo, desde Chris Short (0.64) en 1964 y la cuarta mejor luego de ocho aperturas para empezar una temporada (desde 1912 en la Liga Nacional y 1913 en la Liga Americana), según el Elias Sports Bureau, encargado de compilar estadísticas de las Grandes Ligas y de otros deportes profesionales. En cuanto comenzó el coro de los aficionados, el pasado domingo en Arizona, deGrom empezó a atacar la zona de strikes con fuego. Inició ponchando con tres pitcheos a Josh Rojas, con rectas a 100.2 millas por hora, 99.9 millas por hora (que fueron fouls) y otra a 101.4 millas por hora en el tope de la zona, que falló Rojas.

El respaldo ofensivo no fue un problema para deGrom en esta ocasión, él mismo se aseguró de eso: luego de que Pete Alonso dio un sencillo productor de dos carreras en el tercer tramo, deGrom se ayudó sí mismo impulsando una rayita con un imparable en el cuarto. Está bateando de 20-9 en el año (demostrando que Shohei Otani no es el único que lanza y batea), mientras que en la loma ha permitido apenas 22 hits en 51 episodios de labor, buenísima noticia para el derecho, quien había padecido porque aunque tuviera extraordinarias salidas, no le ayudaban sus compañeros en ofensiva.

Si sigue por ese camino, Jacob deGrom podría tener una temporada histórica, quizá con algún Sin Hit Ni Carrera o un Juego Perfecto en el trayecto, todo es posible con uno de los brazos más privilegiados que hemos podido observar en los años recientes.