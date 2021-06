Sufre Barty, pero está en la siguiente ronda

- Con el cartel de número uno del mundo y principal favorita para ganar Roland Garros, la australiana Ashleigh Barty sufrió para superar la primera ronda frente a la estadounidense Bernarda Pera con una victoria por 6-4, 3-6 y 6-2.

Afectada por problemas físicos en el segundo set, que obligaron a la ganadora de 2019 a recibir asistencia durante varios minutos, por un momento pareció que su actuación en París iba a ser más corta de lo esperado.

Pera, 70 del ránking, zurda, que hasta ese momento nada había podido hacer contra la australiana, tuvo una oportunidad de dar la sorpresa.

Pero Barty, que volvía a la central de París desde la final que ganó hace dos años y después de que el pasado no acudiera a causa de la pandemia, reaccionó bien, se volvió a meter en el partido y logró avanzar.

"Seguí peleando, insistiendo", dijo Barty, quien quedó con marca de 12-2 en partidos definidos en tres parciales este año.

Su siguiente rival será la polaca Magda Linette, quien derrotó 6-3, 6-3 a la francesa Chloé Paquet, invitada por los organizadores.

Petra Kvitova, dos veces campeona de Wimbledon, se retiró del torneo parisino por una lesión en el tobillo. La checa explicó que sufrió una caída y se lastimó el tobillo cuando cumplía sus "compromisos con la prensa" tras salir victoriosa el domingo. Undécima cabeza de serie, Kvitova levantó un bola de partido para vencer a Greet Minnen por 6-7 (3), 7-6 (5), 6-1.

REMONTA STEPHENS

La estadounidense Sloane Stephens tuvo que venir de atrás para vencer 3-6, 7-6, 6-4 a la española Carla Suárez Navarro, quien lamentó no poder cerrar el encuentro.

"Sabía que físicamente no estaba mal, pero tres sets eran muchísimo para lo que yo venía. Siento un poco de rabia porque lo he tenido muy cerquita y no deja de ser un partido perdido, supongo que con el tiempo lo valoraré muchísimo más. Tenía muchas ganas de estar en Roland Garros por última vez", aseguró.

RESULTADOS

En otros choques de ayer, Karolina Pliskova derrotó 7-5, 6-4 a Donna Vekic, Cori Gauff se impuso 7-6, 6-4 a Aleksandra Krunic, y la quinta preclasificada, Elina Svitolina, venció 6-2, 7-5 a Oceane Babel.