Revela Itatí Cantoral que también le fue infiel a Eduardo Santamarina

El matrimonio de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se vino abajo porque éste "le puso los cuernos" con Susana González, sin embargo, la hija del fallecido Roberto Cantoral recién reveló que ella de igual manera le fue infiel.

"Ya estábamos separados, ya estábamos mal... Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona, que se llama Gabriel Porras y no estaba yo divorciada.

"Ya no sé, ya estábamos mal. (No dormíamos en cuartos separados). Ya no había nada de nada. (La carrera artística) nos separó, yo tenía otra visión de mi carrera y él no, eso nos ayudó a romper con la relación... Yo en el inter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró, adiós, se acabó todo", comentó Cantoral a Yordi Rosado en su programa de entrevistas.

Para Itatí, divorciarse de Eduardo fue muy complicado, pero el romance que tuvo con Porras le sirvió para que ella pudiera salir adelante.

"Yo presiono a Eduardo con lo del divorcio, firmamos y yo terminé mi relación con Porras, porque él supo que nunca lo quise, lo agarré como salvavidas. Yo jamás pensé que me iba a divorciar, mis papás me educaron así de la 'princesa de la casa'. Yo pensé que a mí me iban a aguantar todo, la vida no es así, ese fue el primer golpe de mi vida", destacó.