Revisa Coprised plantas expendedoras de agua en La Laguna de Durango

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango (Coprised) región Laguna lleva a cabo la revisión de las plantas expendedoras de agua purificada, cuyo padrón ha sufrido cambios debido a la pandemia del COVID-19.

El titular de la oficina, Jesús Rentería Maldonado, informó que se revisa que el funcionamiento de los equipos se encuentre dentro de la norma. Sin embargo, en algunas de las plantas expendedoras resulta complicado localizar a los propietarios para realizar la toma de muestra y analizar las condiciones en las que se encuentra el agua que expenden, por lo que se colocan sellos de suspensión e incluso de clausura.

"A veces no queremos que nos tachen como abuso de autoridad porque al muestrear y tener que dejar la documentación en algunas de las plantas, nada más está la cabina sola y no hay a quién dejarle documentos, entonces lo más fácil es poner un sello de suspensión o hasta de clausura porque no sabemos el domicilio fiscal, la mayoría sí cumple y vamos y hacemos la visita y nos podemos de acuerdo muestreamos, supervisamos donde se expende el agua y nos atienden bien", comentó Rentería.

En los casos en donde la falta de atención es evidente, al encontrarse suciedad en los equipos, se pide a la población que lo reporte de inmediato a las oficinas de la Coprised a fin de realizar una visita de verificación.

El funcionario comentó que antes de la pandemia, el padrón de plantas expendedoras de agua era de 320, pero explicó que debido a la pandemia del COVID-19 algunas cerraron y otras comenzaron a surgir.

"El padrón de plantas, lo que pasa es que se está moviendo porque muchos cerraron por la pandemia, y en algunos poblados están abriendo, teníamos 320, ahorita no sabemos cuántas están cerradas ni cuántas hayan surgido. La obligación de nosotros es que se esté atendiendo dentro de la normatividad", informó Rentería Maldonado.