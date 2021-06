Los Rayos del Necaxa tienen nuevos accionistas

"No soy el único emocionado por ser parte del grupo propietario de Club Necaxa. Norman y Harley (sus perros) también están emocionados", publicó Justin Verlander en sus redes sociales junto a una fotografía donde aparece junto a sus perros con prendas de los Rayos del Necaxa.

"Así es como tomo mi café ahora que me uní al grupo de dueños del Club Necaxa. Me siento muy emocionada y encantada porque vamos a hacer cosas realmente emocionantes con este equipo", escribió Longoria en una foto en su cuenta de Instagram en la que se vistió con la playera del Necaxa.

Verlander, Longoria y el jugador del Fenerbahce turco forman parte del grupo de inversionistas encabezado por el empresario estadounidense Al Tylis que compró el 50 por ciento del Necaxa.

"Estoy muy emocionado por ser parte del grupo de dueños del Necaxa", publicó Özil en su cuenta de Twitter.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! pic.twitter.com/6ynBxGi2JY