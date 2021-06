Guillermo Ochoa aseguró que Gerardo Martino no pide cosas raras a los jugadores

Cerca del que será el primer torneo oficial de la Selección Nacional en este 2021, Guillermo Ochoa se sinceró en dos temas esenciales para entender lo que ha generado Gerardo Martino con el equipo mexicano, con el que tiene marca de 21 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.

Y esos conceptos son: Un futbol sin inventos de parte del estratega y el compromiso adquirido por los jugadores.

En el primero de estos temas, el arquero tricolor asegura que dentro de lo que más ha ayudado a establecer una buena relación-resultados con Martino, es que "'Tata' es una persona directa, con el que puedes ir de frente, que entiende al futbolista...

"No le pide cosas raras a los jugadores de lo que vienen haciendo en su equipo y eso ayuda porque se tiene una mejor línea de trabajo. Es un entrenador que tiene las ideas claras, concretas y te transmite mucha calma para jugar", dijo en W Deportes.

Hay que recordar que el anterior estratega nacional, Juan Carlos Osorio, fue duramente criticado por eso, por cambiar constantemente en estructura y posiciones de jugadores.

Pero no solo es cuestión del técnico, agregó Ochoa sino también del nivel de compromiso y disciplina que muestren los jugadores.

"Existe un excelente grupo, poco a poco nos hemos ido conociendo más. Son muchos jóvenes y eso habla de lo bueno que viene para México en muchos años", aunque por ahora la obligación es ganar la Nations League y la Copa Oro, torneos que pudieran no dar mucho, pero que pueden restar en el proceso actual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Nacional de México (@miseleccionmx)

"Somos un equipo que sabemos a qué juega, que mantiene una misma idea. Quizá el último juego esa línea de cinco, pero sin cosas que debemos ir mejorando y el cuerpo técnico ha encontrado los momentos para ir trabajando".

Ochoa añadió que aunque hay quien pudiera pensar que los de más experiencia tendrían la posibilidad de no jugar la Nations League para no tener desgaste o por el hecho de que no es un torneo de prestigio, no es así.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Nacional de México (@miseleccionmx)

"Con la pandemia se acumularon partidos, torneos, y ahí vamos acoplándonos a la situación que no es fácil. No ponemos pretexto, nos adecuados a lo que viene y tratamos de sacar adelante la chamba en todo momento.

"Con deseos de jugar y estar en otra final para levantar otro título, aunque hay que ir paso a paso. Tenemos que asumir esa responsabilidad de ser México en la zona de Concacaf, porque nos hemos ganado ese prestigio".