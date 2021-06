Conmebol confirma cuatro sedes en Brasil

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que hizo el anuncio en un vídeo en portugués, añadió que el organismo está trabajando para dar a conocer en breve los estadios en los que se jugarán los partidos, sin público.

Además de asegurar que el torneo transcurrirá con "protocolos sanitarios rígidos", Domínguez agradeció al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, "de la eficacia en la toma de decisiones".

Por su parte, y en la misma línea, la Conmebol señaló en su cuenta de Twitter que "es momento de agradecer al Presidente Jair Bolsonaro, a su equipo y a los gobiernos locales de los distintos estados que acogerán la competición".

Las sedes confirmadas por Domínguez habían sido divulgadas antes por el ministro de la Presidencia de Brasil, Luiz Ramos.

"Confirmada la Copa América en Brasil. Venció la coherencia! La bandera de Brasil que alberga los partidos de la Libertadores, Sudamericana, sin hablar de los campeonatos regionales y brasileños, no podría dar la espalda a un campeonato tradicional como este", escribió hoy Ramos en su Twitter.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.