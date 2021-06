Presentan nueva queja por caso de 'abuso policiaco' en San Pedro

Luego de que el caso de abuso policíaco en San Pedro, de las Colonias, retomara fuerza por unos vídeos que registraron la agresión que presuntamente causó la muerte de un hombre, Karina Carrillo Llanas, sobrina de la víctima, presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CEDHC), ya que dice ha recibido amenazas, para que "desista del asunto de asesinato".

Y es que, desde hace unos días el incidente en donde perdió la vida Javier Carrillo Zamonsett de 60 años, volvió a tomar fuerza, después de que se revelaran los videos que registraron las cámaras que se encuentran en el área de las celdas municipales y otras grabaciones que presuntamente fueron tomados por elementos de la Policía Municipal, que presenciaron el ingreso del hombre.

En entrevista la sobrina de quien en vida se le conocía con los sobrenombres de "El Pachuco" o "El Tijeras", manifestó que se enteraron de la existencia de los vídeos por un periodista sampetrino, los cuales se hicieron "virales" por la red social de Facebook.

Luego, a raíz de que algunos medios de comunicación regionales y locales, la han buscado para entrevistarla; ha recibido amenazas, presuntamente de "gente de la Presidencia Municipal" por lo que acusa de ello a la alcaldesa Patricia Grado Falcón.

Por lo anterior la mañana de este martes se presentó a las oficinas regionales de la CEDHC, en la ciudad de Torreón para formalizar la queja y en su relató Karina Carrillo manifiesta que, ha recibido amenazas de un número con lada 667; "en la cual me dicen que me desista del asunto del asesinato de mi tío de nombre Javier Carrillo Zamonsett, el cual sucedió en las instalaciones de la ergástula municipal, de San Pedro de las Colonias Coahuila, de dichas amenazas cuento con mensajes de texto que me enviaron a mi número de teléfono celular, imágenes que voy a dejar como evidencia…(sic)".

En la queja Karina Carrillo pide a la dependencia, investigue los hechos relacionados a las amenazas que dice; "hacen en nombre de la Presidencia Municipal de San Pedro, ya que temo que las materialicen y en este momento hago responsable a la C. Patricia Grado Falcón, por lo que me llegue a suceder…(sic)".

En los vídeos que se observa que "El Pachuco" ingreso con "normalidad" al área de detenidos, en donde esperaba a que se realizara su registro para luego entregar sus pertenencias, incluso se escuchan voces en donde bromean con él, pero en otra filmación se observa como uno de los elementos arremete contra él y le propina patadas en la cara y parte del dorso, para luego "arrastarlo", tomándolo de la cabeza o cabello y meterlo a la celda, luego le arroja los zapatos para después cerrar la barandilla"

Karina Carrillo manifestó que desde luego los vídeos causaron indignación en la familia, puesto que dice, se observa claramente la agresión de la que fue objeto su tío, por lo que insiste en que esa fue la causa de su muerte.

Manifestó que confía en que la Fiscalía General de Justicia del Estado, haga justicia ya que el proceso que enfrentan los uniformados va muy avanzado, aunque pues hay dos personas recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Torreón y una mujer en el de Saltillo, ya que en La Laguna ya no cuenta con centro femenil, en tanto que otro de los policía que presuntamente habría participado en la detención de su familiar está prófugo de la justicia.