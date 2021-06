Florentino, no te olvides de mí, estoy listo: Hugo Sánchez

Una vez más Hugo Sánchez le ha mandado un mensaje a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en medio de la incertidumbre por saber quién ocupará el banquillo que dejó libre Zinedine Zidane cuando dio un paso al costado del club hace algunos días.

En el programa español El Chiringuito, el exgoleador mexicano aceptó que estar inactivo no le juega a favor, pero le pide a Florentino que no se olvide de él a la hora de tomar una decisión.

"FLORENTINO, ESTOY LISTO" ‼ HUGO SÁNCHEZ, leyenda blanca, se OFRECIÓ a entrenar al REAL MADRID en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/ciIapbEwPF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 1, 2021

"Yo soy uno de ellos [técnicos libres], no estoy comprometido con nadie, no hay que pagar ninguna cláusula de rescisión de contrato. Algo que no me ayuda mucho es que estoy inactivo, llevo aproximadamente ocho años, pero estoy en actividad futbolística trabajando con ESPN", señaló el ahora analista de televisión.

"Ahora no he hablado con Florentino, no es el momento, se me ha reprochado mucho por no estar activo, pero hace más de un año hablé con él, no es algo que yo desconozca, he tenido la oportunidad de entrevistarme con el presi y sabe que yo estoy dispuesto, que no me tiemblan las piernas para ponerme enfrente de los jugadores", añadió Hugo.

"ANCELOTTI NO es MALA opción para el REAL MADRID" ⚡️"Que tenga CONTRATO es un PROBLEMA" Lo dijo HUGO SÁNCHEZ en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/z5JCeh8qKp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 1, 2021

El exentrenador de los Pumas recalcó que el presidente del Real Madrid sabe que en cualquier momento puede contar con Sánchez. "Florentino lo sabe, que no se olvide de mí, se lo he dicho de forma directa, Zidane tuvo oportunidad de trabajar con el primer equipo sin antes dirigir en primera, Solari también estuvo en Castilla y llegó al Real Madrid".

Y agregó, "presi, aquí estoy, ya he dirigido equipos, he salido campeón, bicampeón con Pumas, estuve en la Selección Mexicana, estoy listo".

Cuando se le cuestionó sobre si aceptaría ser segundo entrenador de los merengues, su respuesta fue contundente: "No. No lo aceptaría, prefiero yo tener la responsabilidad absoluta de lo que pasa".