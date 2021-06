Síganse exhibiendo que yo voy a disfrutar de ese comportamiento: Chapo de Sinaloa

Luego de generar polémica por su comentario en una fotografía de Chiquis Rivera criticando su manera de posar, el cantante Chapo de Sinaloa publicó en sus redes sociales una video de 'disculpas' hacia las mujeres.

"No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñan el cu**, ¿será que tienen una cara horrible? Qué pena cabrón, vergüenza ajena, ¿en dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?", escribió en ese entonces en el post de Chiquis anunciando su marca de cremas para los glúteos.

En una transmisión en vivo el día de ayer, desde su cama y sin camisa, el Chapo de Sinaloa decidió tocar el tema de la polémica y expresó que él ama a las mujeres y seguirá amándolas.

"Quiero pedir disculpas por un par de frases que utilicé, que como ser humano las puedo utilizar, pero ante el público y el mundo, pues no me vi muy bien usando esas expresiones. Yo no me estaba refiriendo exactamente a esta maravillosa chiquilla (Chiquis Rivera) que adoro, que me encanta y que soy fan", dijo.

Además, mencionó que él disfrutará de las mujeres que se exhiban para vender, pues reiteró que 'las ama'.

"Las mujeres síganse exhibiendo, las que así les funciona, las que se pueden vender de esa manera, síganse desvistiendo y enseñando lo que quieran que yo voy a disfrutar bastante de ese comportamiento porque repito, amo a las mujeres", agregó.

