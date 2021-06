Esperan tráiler de Spider-Man 3 ante el cumpleaños de Tom Holland

Algunos fanáticos creen que el esperado avance podría llegar como regalo de cumpleaños a Holland.

Y es que las redes sociales se están llenando de comentarios acerca de una supuesta teoría, o más bien intuición, que situaría el estreno del esperado tráiler este día.

But definitely not sure.

It's Tom Holland's 25th birthday tomorrow, so it's probable...

Los seguidores del arácnido fundamentan esta idea al señalar que Marvel ya había usado la misma fórmula con anterioridad.

There is probability that we might see the teaser trailer of #SpiderManNoWayHome tomorrow .

Since it's the birthday of Tom Holland .

Or midnight of June 1st to make it closer to Kevin Feige's birthday.

Who knows .....#Marvel#Sony#TobeyMaguire #AndrewGarfield #Tomholland