Quiero ir a esa boda de Belinda y Christian Nodal: Consuelo Duval

Consuelo Duval comenta que sintió mucha emoción al enterarse de la boda de Belinda y Christian Nodal, porque viven una historia de amor de ensueño y desearía que en algún momento de su vida un hombre le regalara un anillo así.

"Quiero ir a esa boda, me emocioné muchísimo, desde que empezaron ha sido como mi relación de sueño y digo '¡qué bonito!'. En qué momento se me acabaron a mí, esas ganas de enamorarme", comenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Nodal (@nodal)

La actriz aclara que es feliz soltera, disfruta de ella misma y de su trabajo, y no busca ninguna relación amorosa por el momento, pero no descarta para el futuro, sobre todo si es un "príncipe azul" como el de Belinda.

"No estoy preparada aún para tener un compañero, ojalá que llegué y que sea así como el de Belinda, que me regale un anillo así. Y con 10 años menos también, por qué no, yo como Demi Moore", expresa.