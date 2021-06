Matthew McConaughey estalla con los que se niegan a usar cubrebocas

Matthew McConaughey dejó conocer su molestia hacia las personas que se niegan a usar el cubrebocas por el COVID-19, pues enfatiza que sólo se tiene que hacer un pequeño esfuerzo, el cual brindará una mayor libertad dentro de poco tiempo.

"Estoy como si fuera… ¡hombre!, no creo que estés realmente asustado por esta cosita de algodón", expresó el protagonista de la cinta El club de los desahuciados.

Su incredulidad fue más allá al señalar: "Y no creo que realmente sienta que eso le quita su identidad y su libertad. Este es un inconveniente a corto plazo para la libertad a largo plazo", enfatizó el ganador del Oscar.

Para generar confianza entre el público, Matthew refirió que hasta el momento no hay una investigación que avale la idea de los que están en contra de los cubrebocas, señalándolo perjudicial para la salud.

"No hay datos que digan que no es algo bueno, no hay datos que digan que es dañino", destacó McConaughey en un clip de la entrevista publicado en YouTube.

El histrión hizo pública, en semanas pasadas, su intención de postularse en el estado de Texas como gobernador, aspiración que lo llevaría a enfrentarse al actual republicano Greg Abbott.