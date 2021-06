Patty López de la Cerda se une a denuncias contra Ricardo Ponce

La conductora Patty López de la Cerda y la cantante Daniela Magún, del grupo Kabah, se sumaron a las denuncias en contra de Ricardo Ponce, señalado por abuso y por tener una secta sexual.

Patty contó en sus redes que, tras su divorcio, fue invitada a un retiro del coach Ponce, mismo del que decidió retirarse puesto que tuvo sensaciones muy raras.

"De repente (Ricardo Ponce), pasa al lado de una chavita y dice 'ese llanto es de abuso sexual', y ella dice 'no, nada que ver, nunca he sido abusada sexualmente'. Él le respondió que 'pues alguien de tu familia sufrió de abuso sexual y punto'. Para mí eso fue un foco rojo, me dio una vibra fea", compartió la presentadora.

Daniela Magún, cantante de Kabah, explicó que ella estaba este fin de semana justo en un retiro espiritual de Ricardo, en Bacalar, Quintana Roo, y cuando se enteró del escándalo sexual decidió retirarse del lugar.

