'Todo por Morena, si no, no se va a poder'; dicen Regina Orozco y Damián Alcázar

Regina Orozco y Damián Alcázar hicieron un llamado a votar por el partido Morena este seis de junio, para que el proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador pueda concretarse.

Los actores, que en ocasiones anteriores han mostrado su apoyo al tabasqueño, compartieron en redes sociales un video en el que argumentaron por qué votar por Morena es la mejor opción.

"¿Es cierto que te dicen chairo?", cuestionó Orozco a Alcázar, quien recordó cómo el peso mexicano se ha devaluado con los gobiernos anteriores y señaló la compra, construcción y rehabilitación de refinerías.

"Chairo no, lo que le sigue, te voy a explicar por qué: Salinas de Gortari, el peso se devaluó a 400%, Zedillo 170%, Fox, 16%, Calderón 24%, Peña Nieto 50%, Andrés Manuel 0%; compró una refinería, está construyendo otra, está rehabilitando otras dos para que ya no compremos gasolina al extranjero. ¿Sabes qué hizo Calderón con la mitad de ese dinero?, una barda, ¿cómo ves?", cuestionó el actor de cintas como "La ley de Herodes" y "El Infierno".

"Fachadas de cartón de hospitales patito, qué vergüenza", comentó Regina.

Alcázar destacó el aumento del salario mínimo y la rehabilitación de trenes que se ha hecho en este sexenio, lo cual ayudará a impulsar la economía del sureste del país.

"Mejor no hablemos de los negocios que ellos han estado haciendo con el dinero del pueblo, ese tren mal hecho del Estado hacia la Ciudad de México lo está rehabilitando, está construyendo dos trenes, para impulsar la economía del sureste; le subió el salario mínimo a los trabajadores como nunca".

Regina Orozco precisó que aunque aún falta mucho por hacer, es positivo que las mujeres puedan salir a exigir justicia sin sufrir de represión cuando se manifiestan, lo cual, asegura, no hubiera sido posible en gobiernos anteriores.

"Ya parece que en gobiernos anteriores nos hubieran dejado manifestarnos y exigir, sí, falta mucho", subrayó.

Al final del video, ambos llamaron a pensar el voto de este domingo para renovar la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país. Los ciudadanos de los 32 estados del país tendrán que elegir representantes para 500 diputados federales. 300 de los cuales son por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

"Piensa por quién vas a votar, no veas la televisión; todo por Morena, si no, no se va a poder, apenas estamos empezando", finalizaron.