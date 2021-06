Cuando la moda y Netflix se unen

La industria de la moda siempre ha representado una fuente de inspiración para aquellas casas productoras que desean poner en pantalla historias desafiantes gracias a los diferentes estilos que pueden consolidar a sus personajes.

Pasando por referentes clásicos como la película Sabrina, los contemporáneos que se volvieron clásicos como Clueless y las imperdibles que no nos cansamos de ver una y otra vez como The Devil Wears Prada, el día de hoy se presenta una nueva oleada de producciones dirigidas a los amantes de la moda, dichas que han logrado cautivar a los espectadores, o incluso, han desafiado su ojo fashionista poniendo en jaque aciertos y errores vistos en la pantalla.

Netflix, una de las nuevas productoras más grandes del momento, conoce a su público, y sabe que existe un amplio sector interesado en conocer más sobre moda y sus diferentes matices. Durante los últimos años se ha dedicado a lanzar diverso material donde sus espectadores pueden conocer desde el arte del diseño, hasta la ajetreada vida de la dueña de una tienda de ropa online.

Para darte a conocer más de estas opciones frescas y renovadas, te presentamos algunos de los títulos más aclamados.

Next in Fashion

Tal como su nombre lo dice, se trata de la búsqueda de la próxima gran potencia de la industria de la moda. Con dos íconos fashionistas al mando, Alexa Chung y Tan France, la competencia reúne a los mejores diseñadores independientes del mundo para otorgarles la oportunidad de ganar una suma monetaria destinada a su propia marca de ropa.

La riqueza de dicha producción, radica en las personalidades multiculturales que compaginan a lo largo de la competencia, presentando colecciones que reflejan su personalidad única junto a los elementos que toman de su lugar de origen.

Girlboss

Si bien esta opción no se trata de uno de los grandes éxitos de Netflix (dado que fue cancelado después de su primera temporada) sí se trata de un deleite visual para aquellos que disfrutan ver la personalidad férrea de los protagonistas reflejados en su vestimenta.

Girlboss está basada en la autobiografía de Sophia Amoruso, "Girlboss", donde relata la historia detrás de la creación de la tienda Nasty Gal, que al día de hoy es una tienda minorista estadounidense especializada en ropa femenina, con presencia en más de 60 países.

Sophia Amoruso fue nombrada "Minorista de rápido crecimiento" en el año 2012 porla revista INC.

Halston

Se trata de una miniserie de cinco capítulos donde se cuenta la historia del famoso diseñador de modas del mismo nombre. Esta producción tiene como base la novela "Simply Halston" de Steven Gaines.

Protagonizada por el actor Ewan McGregor, se encarna en la piel del personaje dejando entrever diferentes facetas de la vida Halston que lo llevaron a convertirse en un mítico representante de la industria de la moda. Aunado a ello, un rol determinante para Halston, fue el haber sido un diseñador de modas declarado abiertamente homosexual, lo que lo llevó a lidiar con homofobia y críticas generales.

Emily in Paris

Emily in Paris se ha convertido en una de esas series cuyos espectadores han demostrado que solo existen dos opciones: O la amas o la odias; no hay puntos medios.

La razón principal para que esto llegara a suceder, se debió a las opiniones enfrentadas durante semanas (meses) luego de su estreno en redes sociales, dado que despertó el ojo fashionista de la multitud.

La elección de vestuario fue uno de los elementos con mayor peso dentro de la producción, en gran medida por haber estado a cargo de la famosa diseñadora Patricia Field, encargada del diseño de vestuario de The Devil Wears Prada, pero por otro lado, se debió al peso de la mente creativa detrás de esta serie, una obra más de Darren Star, creador de Sex and the city.

Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards

Un documental detrás de los emblemáticos zapatos Manolo.

En esta producción, el legendario diseñador de zapatos, Manolo Blahnik, muestra todo aquello detrás de su universo creativo, dejando ver la acción que lo ha llevado a convertice en un referente mundial.

El proyecto está dirigido por uno de sus amigos más cercanos, el editor de moda Michael Roberts, lo que ofrece un retrato íntimo del personaje, logrado a través de varios testimonios.

Los diseños de Blahnik son los favoritos de una gran cantidad de celebridades, una de ellas Sarah Jessica Parker, un ícono de la moda.