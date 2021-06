Suben hospitalizaciones por COVID en Durango

La Secretaría de Salud de Durango anunció que si bien el número de casos positivos a COVID-19 no ha registrado un incremento en los últimos días en la entidad, la cifra de hospitalizaciones sí ha tenido al alza. Además se informó que arrancó la jornada de vacunación para los grupos de 40 a 49 años de edad así como para los de 50 a 59 años de forma simultánea en nueve municipios, y en solo dos para atender a este último grupo.

El titular de la secretaría, Sergio González Romero, aseguró que nadie está exento de estar en riesgo de presentar un repunte en el número de contagios, de ahí la importancia de mantener las medidas preventivas.

"Nadie está exento de incrementos de casos, así es que no hay que bajar la guardia como lo hacemos día a día, porque esto se nos puede salir de las manos y volver a empezar. Desgraciadamente hemos tenido más hospitalizaciones por complicaciones de COVID, por lo tanto debemos estar muy pendientes para que no suceda este proceso que ha tenido de cabeza a todo el mundo", declaró.

Actualmente, según el reporte de la Secretaría de Salud, hasta ayer eran 35 personas hospitalizadas por contagio, de las cuales 14 están graves.

"Apelamos a que sigan las medidas de protección, no hemos terminado con la pandemia, el hecho de que estemos en verde no quiere decir que podamos retroceder en el semáforo de riesgo epidemiológico. Si queremos retroceder, no hagamos las medidas que se dictan día a día. Por eso es importante que acudamos a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que usen el cubrebocas", puntualizó el funcionario.

VACUNACIÓN

Por otra parte, se informó que en nueve municipios de Durango arrancó la vacunación contra el COVID-19 para los adultos de 40 a 49 años edad así como para los de 50 y 59 años de edad. En dos municipios más únicamente para este último grupo de personas.

Se trata de los municipios de Canatlán, Cuencamé, Otáez, Nuevo Ideal, San Dimas, Mezquital, Tamazula, San Pedro del Gallo y Santa Clara, donde ayer 31 de mayo, arrancó la inmunización para ambos grupos de edad, mientras que en Tlahualilo y Poanas, solo para los adultos de 50 a 59 años edad.

Además, en dichas jornadas de vacunación se estarán atendiendo a mujeres embarazadas mayores de edad y con más de nueve semanas de gestación así como adultos mayores de 60 años de edad que quedaron rezagados.