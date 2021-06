Eiza González, la mujer más taquillera de Hollywood

Eiza González llegó a Hollywood como una promesa mexicana, deseosa de alcanzar el éxito en un nuevo país y buscando desafiar las normas ya establecidas para los actores y actrices latinas.

Unos años después de emprender el viaje, la actriz de 31 años ha visto los frutos de su carrera, no únicamente trabajando a lado de directores y coestrellas de alto rango, sino también en cifras y reconocimiento.

Tras haber sido víctima de quienes pusieron en duda su talento, Eiza ha aparecido en el ranking de The numbers, sitio especializado en la taquilla cinematográfica, donde González ha aparecido entre los primeros cinco; Samuel L. Jackson tiene el primer lugar, seguido de Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith y cerrando con el quinto lugar, la mexicana.

"Normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser protagonista o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera" escribió orgullosa en sus redes sociales.

Eiza González ha participado diversas producciones norteamericanas, entre las más destacables se encuentra Baby Driver (2017) junto al actor Ansel Elgort, I Care a Lot con Rosamund Pike y Godzilla vs. Kong compartiendo pantalla con Millie Bobby Brown.