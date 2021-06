'Nos drogamos todos'; responde Bárbara de Regil a Gustavo Adolfo Infante

Luego de que Gustavo Adolfo Infante declarara que su nula relación con Bárbara de Regil se debió a un "inconveniente" durante una sesión fotográfica donde ella llegó drogada, ahora ella responde a los comentarios.

Después de volverse viral por darle un cabezazo a su mamá, #BárbaraDeRegil hace frente a las críticas y asegura el contenido de sus redes sociales es ayudar.#PájarosEnElAlambre en #SaleElSol : https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/piyVolQfmc — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 24, 2021

Entre risas y sarcasmo declaró:

"Sí, sí, yo me levanto a las cinco de la mañana, me drogo, después hago ejercicio, entreno duro, después como sano, porque me gusta ese equilibrio, después me voy a trabajar doce horas y cuando regreso a mi casa, es más en familia nos drogamos todos, los am. Obvió no".

Al momento, la polémica no ha continuado con la respuesta de Infante, pero fue Regil quien agregó "Ya no saben ni que inventar, que hueva ¿no?

