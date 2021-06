Narcomenudeo, delito más incurrido por menores en Coahuila

María Luisa Valencia García, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), informó que en Coahuila el delito de narcomenudeo es uno de los que más son cometidos por menores, mientras que el segundo es el homicidio. De acuerdo con la magistrada, la mayoría de los menores que llegan por esos casos tienen desde los 15 hasta los 18 años. Explicó que la mayoría de las veces ambos delitos están relacionados en un caso.

Valencia señaló que aunque las penalidades son distintas a las de los adultos, la pena mayor es de cinco años, de acuerdo con la Ley Nacional.

En relación a los delitos de feminicidio, informó que, aunque los menores han incurrido en estos, es menor el número.

PRIMER CÍRCULO DE PAZ SE REALIZÓ EN TORREÓN

Por otra parte, Valencia García informó que fue hace poco que se realizó el primer círculo de paz en el Distrito Judicial de Torreón, el cual consistió en la reparación de daños de un homicidio cometido por un menor de 15 años. "Fue el primer círculo de paz celebrado a nivel nacional en sede judicial, donde se reunieron el imputado, la familia de la víctima y la sociedad", dijo.

Señaló que fue un homicidio de un menor de 15 años de edad, quien asesinó a su hermano. Recordó que pocos casos de los que llegan a primera instancia llegan a la segunda, al hacer uso de la Justicia Restaurativa, la cual se encarga de reparar los daños en ambas partes involucradas, a través de las salidas alternas.

"La justicia para adolescentes tiene otra función, no es de castigo, sino con fines socioeducativos, es tratar de que el joven se recupere, se rehabilite, se reeduque para poderlo regresar a la sociedad de esa manera y tratar que no caigan en la reincidencia", explicó y añadió que el objetivo es que no regresen a un centro penal por otro delito cuando cumplan la mayoría de edad.