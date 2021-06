Se involucran padres en regreso a clases en Madero

Los padres de familia están muy interesados en el proceso del regreso a clases de sus hijos, pues se involucran totalmente en la limpieza y rehabilitación de los planteles educativos.

Así lo dio a conocer la directora de la primaria Felipe Ángeles del ejido Alamito en Francisco I. Madero, María Teresa Puentes, quien resaltó que esa es una de las tres escuelas, de dicho municipio, que forman parte de la segunda etapa del plan piloto para el regreso a clases.

Resaltó que durante todo el tiempo en el que el edificio estuvo cerrado se organizaron para realizar trabajos de limpieza, pero luego de que se les notificó que regresarían a las actividades, se comprometieron aún más, pues junto con los maestros trabajaron durante un par de semanas para mejorar las instalaciones a fin de que los niños retomaran sus clases sin tantos inconvenientes, aunque reconoció que todavía hay algunos detalles que tienen que afinarse, pues está pendiente la instalación de dos aparatos de aire.

"Los padres de familia vinieron a apoyar para pintar los salones y los mesabancos, a hacer la limpieza e ir dejando todo listo para el regreso de los niños; también es importante mencionar que hubo apoyo de las autoridades educativas y del Municipio, pues nos facilitaron materiales. Ahorita tengo dos aires desarmados pero fue por el vandalismo que tuvimos tiempo atrás… a uno le falta el motor y a otro le faltan las tapas, son aparatos que no es tan fácil comprar la refacción y es por lo que se ha estado batallando un poquito".

Incluso, la directora destacó que las madres de familia se encargan de los dos primeros filtros para poder ingresar a la institución; es decir, en su casa y en la puerta de la escuela, donde a los alumnos se les aplica gel y se desinfecta, mientras que el tercer filtro se aplica en el salón.

Agregó que hay 120 alumnos, en los seis grupos, que regresaron casi en su totalidad, y las disposiciones son: que la mitad asista un día y el resto el siguiente día, pues son grupos con pocos alumnos y trabajarán semipresencialmente de lunes a jueves, mientras que los viernes los maestros lo destinarán para atender a los estudiantes rezagados.

La maestra reiteró que no hubo resistencia de los padres para enviar a los niños a la escuela, además en las reuniones previas se les explicó cómo se iba a trabajar, pues la idea es que en las pocas semanas que faltan para que concluya el ciclo escolar, tendrán que esforzarce más para regularizar a los niños, aunque en realidad no es tan marcado el rezado que se registra, pues durante todo este tiempo los profesores tenían contacto con ellos para dejar trabajos y posteriormente revisarlos, ya que a muchos no contaban con internet o batallaban.

En esa misma comunidad regresaron los alumnos del Jardín de Niños Justo Sierra y no se presentó ningún contratiempo.