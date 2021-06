Vacunación de las personas de 40 a 49 no se realizará esta semana

Se esperaba que este martes arrancara la vacunación contra el COVID-19 de las personas en el rango de edad de los 40 a 49 años del municipio de Torreón, sin embargo, el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal Gómez, informó ayer que la jornada de inoculación masiva se pospuso debido a que no llegaron los biológicos a Coahuila.

El funcionario aseguró que el delegado del Gobierno federal en la entidad, Reyes Flores Hurtado, esperaba que el cargamento de vacunas arribara el pasado domingo, pero no fue así. "El caso es que no vino la vacuna de 40 a 49, él había pensado que iba llegar ayer (domingo) y no llegó y aparentemente no va a llegar en toda la semana", dijo.

Bernal puntualizó que el grupo de edad de 40 a 49 años es el más grande y habló de un padrón de más de 400 mil personas. Además, comentó que el Gobierno federal le solicitó apoyo al estado para colaborar con 20 células de vacunación y personal de salud en diferentes sedes de la entidad. Ayer mismo, la delegación regional de Bienestar Social en La Laguna, dio a conocer que se tenía previsto arrancar hoy con el Plan de Vacunación contra el COVID-19 para las personas en el rango de edad de los 40 a 49 años de Torreón.

Sin embargo, la titular de la citada dependencia, Cintia Cuevas Sánchez, indicó que de última hora, la Federación les informó que la inoculación arrancará hasta la próxima semana, aunque no precisó qué día.

Por lo pronto, confirmó que el mobiliario ya fue instalado en las sedes de vacunación, que serán la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC), el antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y el drive-thru del Coliseo Centenario-Feria.

La funcionaria federal pidió a la población estar atenta a la convocatoria que será lanzada en redes sociales.

En su sitio oficial de Facebook @CintiaCuevas, exhortó a la población con estas edades a registrarse en la plataforma nacional de vacunación mivacuna.salud.gob.mx.