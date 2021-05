Mujer de Torreón invade ciclovía y golpea a ciclista que la expuso

La noche del pasado domingo en el sector del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de Torreón, una ciclista grabó en video las agresiones que recibió por parte de una civil que invadió la ciclovía.

De acuerdo a la publicación hecha por la usuaria Huitzil Cyn, ella circulaba por el carril delimitado para ciclistas, cuando la mujer lo invadió y fue detenida por un oficial de tránsito para multarla.

Al exponerla con su celular, la mujer se abalanzó hacia ella y la agredió, ocasionando daños en su casco y bicicleta.

Luego de atestiguar lo sucedido, el oficial de tránsito procedió a detener a la mujer con playera amarilla y realizar una detención preventiva, esperando a que la víctima realizara una denuncia formal.

"Desgraciadamente automovilistas como la que me agredió ayer hay [email protected], que se creen superiores por el simple hecho de conducir toneladas de metal y a pesar de que yo venía por mi carril designado y delimitado, con mi casco, luz trasera y delantera fuí víctima de violencia. No se vale que personas como ella manejen las calles de Torreón en el día a día, no se vale que nuestras autoridades no realicen su trabajo minimizando las infracciones solo porque es obstrucción.", escribió Huitzil en Facebook.

Luego de las agresiones, la víctima expone a la mujer ofreciéndole dinero para dejarla ir, pues asegura que su auto se 'mató' en el carril y por esa razón se detuvo.

La publicación fue replicada por la cuenta Ruedas del Desierto para apoyarla y exigir justicia.

"Domingo 30 de mayo. Mujer automovilista invade ciclovía frente al aeropuerto de Torreón y agrede a ciclista. Compartimos este video con nuestra más enérgica protesta contra actitudes de personas como la mujer automovilista que no solo viola el reglamento de Movilidad Urbana de Torreón al invadir una Ciclovía sino que además agrede de manera injustificada a una ciclista, quien solo exige sus derechos", escribieron.