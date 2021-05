La OMS dijo que ahora se referirá a las llamadas “variantes de preocupación” con las letras del alfabeto griego.

Así que la primera variante de preocupación, que se detectó en primera instancia en Gran Bretaña y es conocida también como B.1.1.7, será llamada la variante “alfa”. La segunda, que se encontró en Sudáfrica y se ha conocido como B.1.351, ahora se llamará la variante “beta”.

Una tercera que se detectó en Brasil se llamará variante “gamma” y una cuarta que se encontró en la India será la variante “delta”. Las futuras variantes que alcancen el estatus “de preocupación” serán etiquetadas con las letras que les siguen en el alfabeto griego.

La OMS indicó que un grupo de expertos propuso el nuevo sistema, que no reemplazará los sistemas científicos para poner nombres, pero ofrecerá “etiquetas sencillas, fáciles de decir y de recordar” para las variantes.

The labels do not replace existing scientific names, which convey important scientific information & will continue to be used in research. The naming system aims to prevent calling #COVID19 variants by the places where they are detected, which is stigmatizing & discriminatory. pic.twitter.com/MwWGGMXPjn