Esto fue lo que Criss Angel hizo con el tatuaje de Belinda

Belinda ha dejado huella no sólo en los corazones de sus conquistas amorosas, sino también en su piel, pues algunos de ellos, como su ahora prometido Christian Nodal, se han tatuado su nombre como símbolo de su amor hacia la cantante.

Tal es el caso del famoso ilusionista estadounidense, Criss Angel, quien sostuvo un romance con la intérprete de Dopamina entre 2016 y 2017.

Tal era el amor que sintió el mago por la cantante, que decidió llevar algo alusivo a ella en su cuerpo, y lo hizo marcando la palabra “Beli” en su pecho con tinta permanente.

Pero la relación entre ambos no prosperó y luego de siete meses terminó en malos términos. Y es que Angel aseguró en diversas entrevistas que la también actriz sólo lo buscó para promoción, ante lo cual Belinda rechazó las declaraciones.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a la verdadera maestra del engaño", escribió Angel entonces en sus redes sociales.

¿Y qué pasó con el tatuaje que Criss Angel se hizo de Belinda?

Después de su rompimiento, Criss Angel había sido muy cuidadoso de dejar ver el tatuaje que se hizo de la cantante, ya que el dibujo era cubierto con un apósito adhesivo para que no dejara ver el trazo que tenía.

Pero fue el 9 de mayo cuando el ilusionista y mago dejó ver el cambio que se hizo en la piel: en lugar de "Beli" ahora se aprecia la palabra "God", que en español significa Dios.

