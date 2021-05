Las reacciones del plantel de Cruz Azul tras el campeonato

El Cruz Azul es el nuevo campeón de la Liga MX y el plantel de La Máquina ha reaccionado en TUDN tras conseguir el título del Guardianes 2021.

Jesús Corona. "Lo hablamos mucho antes de iniciar el juego, en el vestidor. Nos desprestigiaron mucho, hablaron mucho de nosotros, de todo lo que ha pasado antes, y supimos cómo levantarnos de esto. Estamos muy orgullosos de lo conseguido".

Fueron "tantos años de sufrimiento, que bueno por nosotros, la directiva, los trabajadores, a la afición ya nos tocaba". No sabe qué pasará con su futuro: "Quiero seguir, quiero quedarme en Cruz Azul, ganar más cosas… Veremos qué sucede".

Luis Romo. "Ahora sí, celebren afición, es el momento". El volante expresó: "No sé si reír o llorar. Sufrimos mucho hace seis meses, pero logramos salir adelante. Santos nos complicó mucho, pero sacamos todo como familia que somos".

Orbelín Pineda. Confesó que en el medio tiempo, Juan Reynoso, "nos llamó la atención, nos dijo que no estábamos haciendo lo que sabemos, lo que hicimos en el torneo, recompusimos y adelante".

"Pol" Fernández. Fue un tornero muy largo, muy complicado, pero estamos bien de la cabeza. No jugamos el partido que queríamos jugar, pero salió y ganamos lo que debíamos".

Walter Montoya. "Fue una revancha para mí Me dejaron quedarme y la verdad es que estoy muy agradecido con el equipo. Pasamos de todo, malas buenas, pero estamos orgullosos. Esto es una locura".

Roberto Alvarado. "Esto es para nuestro bebé, ellos nos dio la fuerza y gracias a ella somos campeones". Reconoce que dejar atrás la tragedia, no fue nada sencillo: "No fue nada fácil, desde que pasó, todos los días me la paso pensando en eso, y a ella (su esposa) le ha dolido más, pero eso ha sido lo que nos ha dado tranquilidad para salir campeones… Sé que la princesa nos ayudó para salir campeones".

Julio César Domínguez. "Mi sueño se consiguió. Desde pequeño estoy en el equipo y creo que lo merecemos con todos los honores". No dejó de recordar que "hubo gente que me tiró mucha mierda, pero no juzgo a la gente, es para mi familia, lo logramos, fue para bien en aguantar todos esos años, todos esos juegos".

Se dijo intensamente feliz, "tengo que disfrutar este momento, es inolvidable. Quince años trabajé para esto, se lo dedicó a mi familia en Chiapas, también para todos los trabajadores de Lagunas, de Jasso, para todo el Cruz Azul".

Pablo Aguilar. Aguilar reveló que en l medio tiempo se hablaron cosas fuertes entre los jugadores de Cruz Azul, hasta que llegó Juan Reynoso y "nos cagó a todos".

"Este grupo ya se merecía el título", dijo el central paraguayo. Confesó que el primer tiempo fue muy malo para los cementeros: "Entramos dormidos, quizá la ansiedad jugó en contra y no cuento lo que pasó en el vestuario, pasó de todo"… Al final, explicó que al medio tiempo, las cosas se calentaron:

""Nos cagó el profe, a todos; estábamos discutiendo, fuerte, hasta que vino Reynoso y nos cagó a todos, pero al final todo fue para bien".

Oscar "Conejo" Pérez. El "Conejo" se dijo feliz con el título logrado: "Siempre es emocionante ganar un título y más en esta institución que es mi casa". Afirmó que ahora, en su fase de ser parte del cuerpo técnico:

"Se sufre más acá, el estar arriba, pero es una sensación maravillosa, regresar y estoy orgulloso de ser parte del Cruz Azul". Todo eso "se debe al gran grupo que está hoy en Cruz Azul, ojalá que sigan disfrutando y vamos por más".