Santistas sufren en su visita a CDMX

- A través de redes sociales, circuló ayer un video en donde un grupo de aficionados de SantosLaguna denunció, un par de horas antes del inicio del partido de vuelta de la final ante Cruz Azul, que las autoridades no les permitieron ingresar al Estadio Azteca, porque presuntamente sus boletos eran falsos.

"Por favor compartan, no nos dejan ingresar por supuestos boletos falsos (ni siquiera quieren leernos el QR), nos están desalojando del estadio, y si no nos vamos, nos vamos detenidos. No es justo", escribióNicol Hernández en su cuenta de Facebook. Dicha denuncia fue acompañada de un video que mostró un intercambio de palabras entre los elementos de seguridad y un grupo de personas que vestían la playera de los Guerreros y aseguraron haber viajado en autobús desde Torreón.

¿Nos van a sacar del estadio?, ¿por qué?", se escuchó en la grabación, en donde alguien se escuchó decir que el problema sería canalizado con la directiva del equipo.

REVENTA

Desde tempranas horas de ayer, varios aficionados del Santos Laguna que viajaron a la Ciudad de México en busca de un boleto para presenciar la final ante Cruz Azul, se quedaron decepcionados ante el elevado costo de la reventa. Plantados a las afueras del estadio Azteca, algunos aficionados que forman parte de un grupo de 60 que viajó desde la ciudad de Torreón, acusaron que los precios de los boletos estaban por encima de lo que pueden pagar, ya que la mayoría solo tenía con mil pesos para comprar su ingreso, pero los revendedores estuvieron manejando precios por encima de los 2 mil 500, cuando el precio real era de 600 pesos.

"Siempre pasa lo mismo con otros estadios, y en Torreón no es así, siempre se respeta el espacio de la barra visitante y se le vende a los líderes de las porras visitantes (...) a las 11 con un minuto ya no había boletos en línea", dijo un seguidor de los Guerreros.