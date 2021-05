'Estoy ansioso de volver a La Laguna'; dice el cantante Juan Solo

Juan Solo no hace música por negocio, realiza canciones para conectar con la gente y cuando eso ocurre se vuelve el hombre más feliz del mundo.

"Me gusta abrazar con canciones a las personas dondequiera que se encuentren, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Charles Bukowski decía que hay que encontrar algo que te fascine y dejar que te mate, entonces yo quiero que la música me mate", comentó en entrevista el cantautor surgido en YouTube y que ahora cuenta con el apoyo de la transnacional Universal Music.

El cantante se definió como un artista que disfruta los géneros y que se ocupa más de que la canción diga lo que desea que mencione y luego la viste como más le prende.

"Soy alguien auténtico. Me gusta mucho bailar y me encanta el romanticismo", aseguró en la charla vía streaming.

Hoy más que nunca, Juan Solo sabe muy bien hacia dónde se dirige en los caminos de la música.

"Este es un momento muy importante en mi carrera porque estoy buscando consolidarla. Tengo muchos años de trabajo, sin embargo, creo que tengo mucho que dar todavía. Busco más personas que me dejen ser parte de sus vidas con su música".

En estos días, el artista dio a conocer su más reciente sencillo, de nombre Mamita linda, el cual compuso junto al reconocido Gian Marco.

"Ha sido un regalo para mí esta rola. Gian Marco tiene bastantes éxitos, como Canta corazón de Alejandro Fernández. Es una rola con mucha pasión y mucho cachondeo, tiene ciertos guiños andinos porque la comunidad peruana ha abrazado mi música de manera importante", comentó el artista.

Juan se ha presentado en varias ciudades de la república. Uno de sus objetivos es también llevar su música por otros sitios del globo terráqueo.

"Una de las cosas que más me gustarían es hacer una gira con mi banda por muchos países. Quiero que este proyecto crezca y vamos a trabajar duro para lograrlo".

En estos meses de pandemia, Juan se puso a escribir más y más melodías, según relató emocionado junto a su inseparable guitarra.

"Le he estado dando mucho a la composición, no solo para mí, he estado escribiendo para otros artistas y otros géneros. Quiero continuar exprimiendo la inspiración".

Reveló el intérprete de La condena, que durante esta contingencia se enfrentó a sus propios demonios, librando una batalla de la cual salió bien librado.

"Creo que nadie se pudo escapar de esta lucha, sobre todo por la incertidumbre que nos trajo la crisis. Ahora, los artistas fuimos los primeros que paramos y los últimos que volveremos; a esta pausa obligada le tuve que sacar jugo".

Luego de que en Torreón se realizaran conciertos de Duelo, María José y Ángeles Azules, Juan Solo no descartó volver pronto a la Comarca Lagunera.

"Estoy ansioso de volver a La Laguna. Ojalá y pueda regresar pronto para cantarles mis temas y hacer conexión", puntualizó.

Su top 5

Juan reveló las cinco rolas que más le gustan de él

Amnesia

No rompo tus fotos

Que ella decida

Ámame

Mamita linda