Falta de agua afecta a Hospital de Madero

La falta de agua que prevalece en el municipio de Francisco I. Madero, afecta al Hospital Integral, por lo que empresarios de la localidad apoyaron con el envió de pipas para llenar la cisterna.

De acuerdo a lo informado, el liquido que se tenía en almacenamiento se agotó el pasado viernes y solicitaron al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) les facilitara una pipa con agua, pero no hubo respuesta, y al enterarse de la situación un comerciante envió el mismo viernes un camión cisterna con 14 mil litros de agua.

El sábado una persona que tiene una empresa de camiones de carga y de servicio de grúa, se sumó el apoyo y envió un camión cisterna con un volumen similar.

Después el personal del Simas acudió para verificar que efectivamente el hospital no contaba agua y les envió también una pipa con el líquido, pero para entonces los empresarios ya lo habían hecho.

PROBLEMA AÑEJO

Desde hace varias semanas se registra la escasez del vital líquido en el área urbana y rural del municipio, por lo que son constantes las quejas de los ciudadanos, quienes dicen están desesperados porque el problema se agudiza por las altas temperaturas que en los últimos días se han registrado en la región.

Afirman que, pese a que en repetidas ocasiones reportan la falta del servicio al organismo operador del agua, no hay respuesta.

Reconocieron que, en algunos sectores hay ocasiones en que sale un "hilito" de líquido, pero no en todos los domicilios, por lo que no todos aprovechan para llenar cubetas o tinacos y quienes, si pueden hacerlo, dicen que no alcanzan a almacenar los suficiente, pues sale por algunas horas y la son más los días a la semana que no tienen el servicio.

En tanto que hay sectores en donde no sale ni gota, por lo que incluso de han organizado para rentar pipas, pero no todos tienen la capacidad económica para hacerlo, por lo que incluso algunos optan por "robarse" el liquido de los canales de riego, en tanto que en los ejidos lo hacen de las norias de las pequeñas propiedades, la cual les sirve para realizar las labores domésticas, en tanto que para tomar y preparar los alimentos compran los galones de agua purificada.

"Es desesperante no tener agua, ahorita que está haciendo mucho colar y andamos acarreando de donde sea, del canal o en los establos y para tomar pues a comprar los garrafones, pero depende de la familia, porque sin son muchos a veces son dos galones por día" dijeron las quejosas.