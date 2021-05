Sin nuevos casos COVID en domingo

Ningún nuevo caso de Covid-19 se reportó ayer domingo en Durango, por lo que la cifra se mantiene en 34 mil 102 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

De igual forma, no se reportaron fallecimientos el domingo a consecuencia de complicaciones por Covid-19, por lo que se mantienen las dos mil 415, informó el vocero de la Secretaría de Salud, Fernando Ríos quien, no obstante, enfatizó que "el hecho de que hoy no se informen nuevos casos o nuevas defunciones no significa que debamos relajarnos".

Exhortó a quienes ya fueron vacunados a mantener las medidas sanitarias tales como el uso del cubrebocas y el distanciamiento.

Y es que, aún están activos 222 casos en la entidad, de los cuales, 145 se encuentran en la capital del estado; asimismo, 485 se mantienen como sospechosos a la espera de resultado de su prueba. Además, de los 35 pacientes hospitalizados reportados, 14 están graves.

En cuanto al avance en la vacunación, se informó que del sector de los adultos de 50 a 59 años de edad ya se vacunaron 84 mil 495 personas y van también tres mil 055 mujeres embarazadas mayores de 18 años.