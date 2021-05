Se complica situación del agro lagunero

Ante la falta de apoyos al campo y la prohibición de semillas transgénicas y del Glifosato o agroquímicos que lo contengan, complica la situación del agro lagunero, afirmó, José Álvarez Echeribel integrante de CNC en Madero.

Manifestó que, con el uso de la semilla transgénica, permite que la aplicación de insecticidas, sea en menor proporción, lo que evita la alta concentración de químicos que contaminan al medio ambiente y al subsuelo, además de que para ellos resulta más económico pues no tienen que invertir en la compra de los productos para combatir la plaga en los cultivos.

"La semilla de ese tipo, nos ayuda a que se gaste menos en la aplicación de insecticidas, porque esa una semilla que trae por decirlo su veneno, entonces no se aplica tanto insecticida, se gasta menos y no se afecta el medio ambiente, pero ya el presidente (Andrés Manuel López Obrador), no quiere que se utilice ese tipo de semillas".

Especificó que el Glifosato que es un químico que se utiliza para evitar que salga la maleza, pero al prohibir su uso aumenta el costo en la producción, ya que se deberá contratar mano de obra para que la retire con el azadón, cuando con el herbicida solo se disuelve en cierta cantidad de agua y se esparce.

"Se va a tener que sembrar la semilla normal que requiere más insecticida, pero que es menos producción y luego sin el Glisofato hay que contratar trabajadores para que tumben la hierba mala con el azadón y eso aumenta mucho los costos de producción y como están las cosas el panorama es desalentador para los productores".

El entrevistado mencionó que, en Francisco I. Madero, se siembran alrededor de 600 hectáreas de algodón, mientras que de forraje es aproximadamente el doble.

En relación al avance del ciclo de riego, explicó que, hasta ahora no ha habido reclamos por la distribución del líquido, pues se está cubriendo la superficie autorizada para cada campesino, pero reconoció que las altas temperaturas pueden afectar las plantíos, pero confían en sacar adelante el ciclo.

Resaltó que el cultivo de algodón normalmente son tres de riegos de auxilio, mientras que en los forrajes reciben dos, debido a que es un cultivo que se "va más rápido".