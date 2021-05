¡No lo puedo creer!, dice Eugenio Derbez al ver a Cruz Azul Campeón 

En redes sociales, Eugenio Derbez compartió su reacción luego de que Cruz Azul se coronara campeón de Liga MX, luego de 23 años de sequía en el que su personaje en la Familia P. Luche toma protagonismo en los memes.

“No lo puedo creer (se ríe), estoy solo porque no estoy en mi casa, pero no manches, no lo puedo creer. Nada más estoy con Fiona (su perra), ella no aguantó la emoción (...) 23 años de … no lo puedo creer”, menciona publicado en su cuenta de Twitter.

Recordamos que el actor y productor ha sido una de las imágenes centrales en cada derrota sufrida por La Máquina, pues dentro del programa de comedia mencionado al principio, “Ludovico” es fiel seguidor de los cementeros, y en diferentes episodios compartía sus lágrimas al observar los partidos.