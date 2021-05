Nos nos dejan ingresar por supuestos boletos falsos: afición de Santos en Estadio Azteca

A través de redes sociales ha circulado un video en donde un grupo de aficionados de Santos denuncian que las autoridades no les han permitido ingresar al Estadio Azteca porque presuntamente sus boletos son falsos.

“Por favor compartan, no nos dejan ingresar por supuestos boletos falsos (ni siquiera quieren leernos el QR), nos están desalojando del estadio, y si no nos vamos, nos vamos detenidos. No es justo”, escribe Nicol Hernández en su cuenta de Facebook.

Dicha denuncia viene acompañada de un video que muestra un intercambio de palabras entre los elementos de seguridad y un grupo de personas que visten la playera de los Guerreros y aseguran haber viajado desde Torreón.

“Pin.. Estadio cu.. ¿nos van a sacar del estadio?, ¿por qué?”, se escucha en la grabación en donde alguien se escucha decir que el problema sería canalizado con la directiva del equipo.