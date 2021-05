Hoy fue un día difícil para ponerse el casco: Joan Mir

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP y tercero en el Gran Premio de Italia disputado en Mugello, reconoció que "hoy ha sido un día difícil" para colocarse el casco y hacer su labor, "después de noticias tan desoladoras" como la muerte del joven piloto suizo de Moto3 Jason Dupasquier.

"Forma parte de nuestro trabajo, aunque los pilotos lo sufrimos un poco más y resulta difícil, pero he tratado de concentrarme al máximo en la carrera y la verdad es que estoy muy satisfecho del trabajo que hemos realizado", añadió.

"El equipo ha trabajado muy bien y hemos podido ir de menos a más durante el fin de semana, hemos encontrado un buen ritmo y muy buenas sensaciones con la moto", afirmó Mir.

"El objetivo que nos marcamos era el podio, pero ya sabíamos que aquí y en estos primeros circuitos de la temporada no iban a ser los mejores, que nos costaría un poco, pero al final tenemos dos podios y llegan circuitos que se nos dan mejor, por lo que soy optimista en el sentido de que vayamos cogiendo fuerza y podamos estar habitualmente aquí, porque ahora vamos para Barcelona", recordó el piloto de Suzuki.

Al hablar sobre el fallecimiento de Jason Dupasquier, Joan Mir aseguró: "Nada te puede preparar para algo así, todos y cada uno de nosotros lo sentimos más que cualquiera pues sentimos una gran empatía con este tipo de desgracias, ya que muchas veces parece que olvidamos lo que nos puede ocurrir y debemos respetarnos mucho los unos a los otros y no olvidar nunca que este es un deporte de riesgo".

"Mucho ánimo para la familia en un día muy difícil para ellos", recalcó Joan Mir.

"Creo que en este tipo de situaciones tienes que ser un poco egoísta y pensar sólo en ti, pues en caso contrario no serías capaz de colocarte el casco y salir a pista, ya que es una situación muy difícil y hay que comprender este tipo de desgracias y lo único que se puede hacer es hacer nuestra labor, salir a pista y rezar por él, además de darle todo el ánimo posible a su familia", agregó Mir.

Al volver sobre el desarrollo de la carrera, Joan Mir reconoció: "La Ducati de Zarco es rápida en la recta, súper rápida, yo perdía muchísimo en la recta respecto a él, y su estilo es un poquito distinto ya que frenan fuerte, giran y dan al acelerador con bastante tracción y por eso me resulta muy difícil adelantarlos".

"Como a los pilotos de Yamaha y KTM, que son bastante similares, Miguel ha sido capaz de dejar correr más la moto en el paso por curva y aunque son motos distintas, cuesta adelantar a estas dos motos, que no son con las que me quiero batir en las últimas vueltas, pero los dos lo han hecho muy bien", señaló Mir.

Y ya al referirse a las penalizaciones finales, Joan Mir aseguró: "La verdad es que no me di ni cuenta de que era segundo, me di cuenta cuando me lo dijo Miguel que se había salido de los límites del circuito 'pero qué dices' ¡que soy segundo! no me había enterado y no sé cuando me salí yo de la pista ¿en la cinco? es difícil, no me di ni cuenta y en la última vuelta tienes mucho cuidado pero iba detrás de Miguel iba siguiendo su línea y no me di cuenta".

"Si sales mucho al verde lo sientes, pero en este caso la verdad es que yo no lo he sentido, no me he dado cuenta de que ni Miguel ni yo lo hubiésemos hecho y, por supuesto, en la próxima reunión de la Comisión de Seguridad hablaremos de este asunto", asegura Joan Mir.