Incendian unidad de funcionario en Francisco I. Madero

La madrugada de ayer sábado fue incendiada la camioneta del secretario del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Gilberto López Estrello, quien asegura haber recibido amenazas de muerte.

Fue a través de su cuenta de Facebook que el funcionario denunció los hechos y atribuyó el atentado a un comerciante de la localidad, pues dijo que lograron asegurar a los presuntos responsables, quienes viajaban en una motocicleta y dijeron ser trabajadores de "Mario".

El alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, también por redes sociales, dijo que el ataque obedecía a cuestiones políticas, pues sus adversarios "se ven perdido y actúan de esa manera cobarde como delincuentes sin importarles destruir el patrimonio que con mucho sacrificio ha hecho nuestra gente. Este acto se investigará y se llegará con los responsables. Hoy más que nunca vamos a estar atentos y a denunciar con valor cívico cualquier hecho que conlleve a condicionar el voto; esto ya es un delito electoral y se paga con cárcel".

El secretario del Ayuntamiento posteó: "el día de hoy sábado 29 de mayo del 2021 por la madrugada, me incendiaron la camioneta fuera del domicilio. Ya hace unos días le habían quebrado el vidrio del frente. Y días después de ese suceso me vinieron a amenazar de muerte hasta mi casa, de todo esto hay pruebas y no son solo difamaciones o palabras al aire, pero hoy le quebraron un vidrio lateral y por ahí le arrojaron gasolina al interior y le arrojaron fuego, al fin de cuentas es algo material, gracias a Dios mi familia y yo estamos bien…(sic)".

El funcionario afirmó que se logró perseguir a los atacantes y "en su huida dejaron abandonada una motocicleta en el camino y se identificó uno de ellos como empleado del comerciante local".

"Dada mi calidad de servidor público y a la vez de ciudadano comprometido con el cambio a partir de los principios de Morena, actuare siempre dentro de la ley. En estos momentos electorales, de gran tensión política, surgen comportamientos a veces no muy civilizados y que caen en el ámbito del delito. Exhortó a la calma. Señores tranquilos, no es para tanto. Es cierto que estamos siendo agredidos desde varios frentes, sobre todo de los priistas resentidos, dispuestos a delinquir por recuperar sus privilegios…(sic)".