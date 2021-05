Gerardo Zataráin, el sacerdote más Guerrero de La Laguna

Gerardo Zataráin es el sacerdote más hincha del Santos Laguna. Lo ha sido por décadas y su pasión por el equipo lo ha llevado hasta la casa de Dios donde cada domingo y especialmente cuando los Guerreros avanzan a la "fiesta grande" del futbol mexicano hace una petición especial en la misa: que gane el cuadro albiverde. También encomienda a Dios a los jugadores, eleva una oración para que no se lesionen y para que regresen con bien.

"Los que le van al Santos, de rodillas hasta el carro", dice entre bromas el presbítero a los fieles católicos al término de la misa dominical. Antes, le pide a la comunidad que recen por ellos. Zataráin, de trato afable, es conocido en la Comarca Lagunera por su gusto por el deporte más popular del mundo y hace apenas unos meses fue nombrado párroco de la Parroquia de Todos los Santos, situada al interior del complejo deportivo Territorio Santos Modelo (TSM) y construida hace más de 10 años. Incluso, el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, lo nombró como el capellano oficial del Santos Laguna.

El Santos es parte de su vida, un símbolo de identidad regional y una manifestación de alegría que une a La Laguna. "No hay un fenómeno ni religioso, ni político, ni económico que nos junte como el futbol. El Santos tiene arraigo, tiene presencia en la sociedad lagunera, es identidad, es una alegría sana", dice el padre.

TAMBIÉN LEE: César sigue al Santos Laguna desde Saltillo

Tiene 40 años sirviendo a Dios bajo el don del sacerdocio y debajo de su sotana de color verde y blanco, viste la armadura guerrera. En este Torneo Guardianes 2021, la liguilla de nueva cuenta la ofreció al Señor y este domingo, el ruego es para que el Santos quede campeón por séptima vez.

A Zataráin lo tiene cautivado el nivel de juego del número 190 del Santos Laguna, aunque también aplaude su historia de vida. Su jugador favorito es Omar Campos, el joven de 18 años y defensa lateral de los Guerreros que pese a las adversidades salió del barrio más bravo de México (Tepito) para llegar a la primera división de la Liga MX. Antes ayudaba a su familia repartiendo comida en Uber, junto a su padre.

"Lo comentaba con Jared (Borgetti, con quien ha cultivado amistad), ese cuate se ve entero como si tuviera mucha experiencia, tiene una condición y un arrojo tremendo el muchachito". También le gusta el desempeño del arquero santista Carlos Acevedo y el resurgimiento en la cancha de Eduardo Daniel Aguirre mejor conocido como "el Mudo". En general, destaca el mérito de todos los futbolistas por haber llegado a la final de la Liga MX y por hacerlo con una mezcla de jóvenes formados en la cantera y con refuerzos extranjeros que se han fortalecido.

MÁS INFORMACIÓN: Mantienen tradición de apoyar a Santos Laguna desde Piedras Negras

Reconoce que está nervioso pero esperanzado porque sabe que los Guerreros pueden hacer la hazaña esta noche en el estadio Azteca y revertir la derrota de un gol a cero que sufrieron como locales ante la Máquina cementera del Cruz Azul. Aunque no se atreve a dar un pronóstico, confía en el equipo y no duda en decir que el cuadro lagunero puede remontar y conseguir la séptima estrella pues la presión es para el equipo celeste que tiene una racha de 23 años sin conseguir un título de liga. "Todo mundo da por favorito al Cruz Azul, es más, ya lo hicieron campeón pero la presión la tienen ellos. Santos tiene que salir a jugar libre de presión, tienen que divertirse, disfrutar, están haciendo lo que les gusta".

En tiempos de pandemia por el COVID-19, el padre, recordado por celebrar una misa cuando los Guerreros estaban a punto del descenso en el torneo del Clausura 2007 envió un mensaje a la comunidad lagunera: "Por favor, pase lo que pase, tranquilos, festejemos sanamente, no le hagamos daño a nadie. El mayor logro del Santos ya está hecho, estamos en la final. No está el Monterrey, no está Pumas, estamos nosotros. ¡Gócenla!".