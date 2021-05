Consuelo Duval revela razón de pelea con Lorena de la Garza

Nuestra pelea fue por mis 'pendejadas' pero bueno ella tiene el corazón tan grande que me perdonó", comenta Consuelo Duval al recordar los roces que en el pasado tuvo con Lorena de la Garza, a quien considera su hermana y por ese amor que le tiene fue a apoyarla en su presentación del musical "Ghost, la sombra del amor".

"Yo ya ni me acuerdo (que pasó), de lo único que me acuerdo es que es una amiga como pocas, que están ahí las 24 horas y los 7 días de la semana para ti, que siempre ha tenido palabras de amor para mí, en nuestro caso quien la cagó fui yo, como siempre, '¡yo no pedí nacer amigos!'.

"En nuestra pelea fue por mis 'pendejadas' pero bueno, ella tiene el corazón tan hermoso y tan grande que me perdonó, como perdonan las hermanas, como perdonan las amigas y yo la amo, la admiro, y es mi "Nacasia".

No me acuerdo (porque nos peleamos) pero si me acuerdo que yo la 'cagué'…", expresó la actriz.

El año pasado Lorena de la Garza, mejor conocida como "Nacasia" por el programa de televisión "La hora pico", comentó durante una entrevista, que hubo fricción con Duval, quien interpretaba al personaje de "Nacaranda", pero a pesar de los conflictos su amistad trascendió.

"Con tanta convivencia Consuelo y yo nos amábamos y hasta la fecha, pero obviamente había roces...Consuelo y yo hicimos las paces en un programa", compartió de la Garza.

Dejando el pasado a un lado, ambas actrices siempre demuestran el amor que se tienen como hermanas y tratan de apoyarse mutuamente en todos sus proyectos, en esta ocasión la protagonista de "La Familia P.Luche", asistió a la puesta en escena de "Ghost, la sombra del amor" en el teatro San Rafael, para celebrar la trayectoria de su amiga.