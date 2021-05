'¡Duro, Santos, Duro!'; famosos le cantan a los Guerreros y al Estadio Corona

La Comarca Lagunera tiene fe en que el Santos remonte en el partido de hoy ante el Cruz Azul, ¿y qué mejor que apoyar a los Guerreros que con música?

A lo largo de los años varios solistas y grupos les han cantado a los albiverdes en las finales de los torneos o bien en los diversos eventos que ha tenido el conjunto local, como la apertura del Territorio Santos Modelo.

Ricky Martin fue el encargado de inaugurar dicho recinto el 11 de noviembre de 2009. Ese día, Santos Laguna se enfrentó a Santos de Brasil. En el medio tiempo el boricua cantó vario temas, como La copa de la vida y La bomba.

En un hangar privado al que llegó con anterioridad Ricky recibió en exclusiva a El Siglo de Torreón. Ofreció una entrevista en la que charló de varios temas, y ahí desveló por qué decidió cantarle al Territorio Santos Modelo y con ello al llamado "equipo de todos".

"Siempre he trabajado con el deporte de alguna manera u otra. La vida misma me ha llevado a crear una fusión con el deporte y la música; por ejemplo, la canción La Copa de la Vida se ha convertido en un himno del futbol, así que un buen día me llamaron y me dijeron: 'Tu música es reflejo de unión global cuando hablamos del soccer, así que vamos a hacer algo... ¿Quieres cantar en Torreón?'; de inmediato acepté, y es que con tal de estar en un escenario hago lo que sea, a pesar de que hace tiempo que no cantaba porque no estaba de gira sino trabajando en mi nuevo disco, mi fundación, mi libro", reveló en esa ocasión.

El egresado de la primera generación de La Academia Yahir es de Sonora; sin embargo, tiene una adicción al Santos Laguna, ya que gracias a este equipo le tomó cariño al futbol.

El intérprete de La locura le ha cantado varias veces al equipo. Estuvo en el acto de la primera piedra del Territorio Santos Modelos y luego en noviembre de 2009 para su inauguración, donde cantó junto a Cynthia Rodríguez.

"Estuve en La Laguna cuando colocaron la primera piedra del Territorio Santos Modelo y además he podido cantar el himno del equipo de sus primeros 25 años de historia.

"Yo siempre había sido 100 por ciento beisbolista; gracias a esos acercamientos con Santos hice grandes amigos como Oribe Peralta y Jared Borgetti, así que por eso y porque ustedes son bien guerreros y luchones le voy al Santos", detalló.

Los Chicos de Barrio no se han quedado atrás. Dimas Maciel y sus compañeros han apoyado a los Guerreros con la melodía Duro Santos duro, en la que también hablan de la transición del antiguo Estadio Corona al nuevo. El pasado viernes el cantante subió un video en sus redes en el que asegura que la escuadra local será la vencedora este domingo.

"Su 'compa' Dimas Maciel les dice que viene la remontada, viene la remontada y eso se lo deseamos a nuestros amigos del Santos Laguna. Va el campeonato para nosotros. Otra cosa, invítenme a cantar el Himno Nacional, a mí no se me olvida".

El Orkestón Loco siempre ha estado con los albiverdes, en las buenas y en las malas. Iván Jaramillo, líder de la agrupación, compuso el tema Duro Santos duro; aunque la rola se llama igual que la de Chicos de Barrio, su letra es totalmente distinta.

De la autoría de Saúl Lozano, la Banda Toro Viejo recién presentó el tema, con todo y su video oficial, Arriba los Guerreros, que popularizó hace muchos años la Banda Wane Wane.

"Para nosotros hacer nuestra versión de esta canción ha sido nuestro tributo al Santos Laguna, que estamos seguros remontará en el partido de este 30 de mayo, no tengan ni la menor duda", comentó a El Siglo de Torreón Enrique Gamboa, fundador de la Toro Viejo.

La agrupación de la Comarca Los Hermanos Ríos recién presentó una rola en la que homenajean al jugador Eduardo Aguirre, mejor conocido como "El mudo".

"El tema de El Mudo nace porque hicimos un video con el celular en el que adaptamos el tema de El mudo de la Sonora Santanera con una letra relacionada con el jugador. Como la gente lo recibió muy bien, ya que se lograron miles de visualizaciones, de inmediato realizamos la grabación de la rola de manera formal en un día", contó Guillermo Ríos, integrante del grupo, en una visita al foro de SigloTV.

Pronósticos de los famosos

Algunos artistas laguneros dieron su marcador global Santos vs. Cruz Azul

Dimas Maciel: Santos 3, Cruz Azul 1

Rogelio Ramos: Santos 2, Cruz Azul 1

Arturo Ortiz (Tropicalísimo Apache): Santos 2, Cruz Azul 1

Markin López: Santos 2, Cruz Azul 2 (en penales gana Santos)