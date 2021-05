Celebra Lady Gaga 10 años de Born This Way

A 10 años de un disco icónico, Lady Gaga anunció una edición especial de Born This Way para celebrar el décimo aniversario de un álbum sumamente importante para la comunidad LGBTQIA+, de acuerdo con un comunicado de Universal Music.

Born This Way The Tenth Anniversary Edition se estrenará el próximo 18 de junio a través de Interscope.

El álbum incluirá las 14 canciones originales del disco estrenado en 2011 más seis nuevas versiones reimaginadas por parte de artistas que representan y abogan por la comunidad LGBTQIA+, todo en un nuevo empaque.

En celebración de este anuncio, llega el primer track reimaginado: se trata de Judas a cargo de la icónica Big Freedia, ya disponible en todas las plataformas.

"Judas era mi canción favorita cuando salió, así que tenía muchas ganas de hacer un cover, ¡estoy más que emocionado por ser el primer lanzamiento de este proyecto!", comentó Big Freedia en un comunicado

"Para mí, Judas es una canción de amor sobre alguien que te ha hecho daño. Seguro que he tenido experiencias así... ¿quién no podría relacionarse?", añadió en la misiva.

La edición del décimo aniversario llega después de que Lady Gaga celebrara 10 años de Born This Way y el gran legado del álbum en West Hollywood, donde recibió las llaves de la ciudad y se proclamó que el 23 de mayo sería de ahora en adelante el Born This Way Day.

Además, Lady Gaga ha lanzado una colección de productos de Born This Way muy especial con nuevos diseños ahora disponibles en shop.ladygaga.com

Gaga adquirió fama como artista tras el lanzamiento de su álbum debut, The Fame (2008), que incluye los sencillos Just Dance, Poker Face, LoveGame y Paparazzi.