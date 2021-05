Fallece el músico galardonado B. J. Thomas

La noche de ayer, se reportó la muerte del cinco veces ganador del premio Grammy B.J. Thomas, quien con éxitos como "Raindrops Keep Fallin' on My Head" y "Hooked on a Feeling" partió de este mundo luego de complicaciones relacionadas al cáncer de pulmón que padecía en etapa cuatro.

Billy Joe Thomas destacó en las décadas de los setenta y sesenta, liderando las listas de popularidad de pop, country y música cristiana. Tras haber ganado más de cinco premios Grammy pasó a formar parte del Salón de la Fama.

El intérprete vendió cerca de 70 millones de álbumes en todo el mundo, con ocho éxitos en número uno y 26 pertenecientes al Top 10 de mejores sencillos.

Para la década de los años setenta, B.J. Thomas grabó un extenso número de álbumes de Gospel que dieron el exceso a 4 premios Grammy bajo las categorías de mejor interpretación inspiracional, y el quinto por mejor interpretación contemporánea de Gospel.

Su interpretación más conocida fue el cover "Raindrops Keep Fallin' On My Head" de Burt Bacharach, tema ganador del Óscar luego de formar parte de la cinta "Butch Cassidy and the Sundance kid" de 1969.

Por otro lado, en 1976 Thomas lanzó el álbum "Home Where I Belong" siendo este el primer disco de música cristiana en recibiar una certificación de platino. También fue el responsable de interpretar "As Long We Got Each Other", que fue el tema de apertura de la comedia de TV "Growing Pains", que se mantuvo al aire de 1985 a 1992 en la cadena ABC.