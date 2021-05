'Lupe' Rubio confía en la remontada santista

Lupe" Rubio cree en la remontada de Santos Laguna para quedarse con un título más en la Liga MX. El primer campeón con los Guerreros en el Invierno 96', sabe que el equipo de Guillermo Almada tiene las tablas para coronarse en el Azteca.

"Confío en la remontada, por la dinámica que muestra el equipo, el atrevimiento y forma de jugar", dijo el gomezpalatino, que formó parte de aquel once titular hace casi un cuarto de Siglo, que venció en el Corona 4-2 a los Rayos del Necaxa.

Agregó que si Guillermo Almada quiere encerrarse en la capital del país, simplemente no le resultará, ya que no respetaría su esencia de ser un equipo agresivo, que presiona desde arriba y va adelante, que además no hace tiempo.

Y sobre Cruz Azul opinó: "saldrá con reserva como aquí, no se irá al ataque. (Juan) Reynoso no debe estar confiado, por lo que representa Santos que presiona en toda la cancha. La experiencia es más de ellos, pero también con algo de presión y el aprendizaje de los jóvenes de Santos que se dio en todo el torneo, ya están probados, es un bonito desafío, por eso me emociono que pueda remontarse y ver la séptima estrella, la gente también ve eso".

Confesó que ganarle al Cruz Azul en el Azteca, es algo motivante, ya que hace 25 años a ellos les pasó igual, aunque el rival era Necaxa, un equipo avasallador que se presentaba como bicampeón, pero lo pudieron derrotar.

"Se va a dar la cruzazuleada" bromeó el gomezpalatino, que apuntó: "Santos debe salir a atacar y aprovechar la dinámica que tiene, al final es un gol que puede ser remontable, aunque la historia en el Azteca es adversa".

BUENOS CANTERANOS

Dijo que el plantel albiverde y sobre todo los elementos jóvenes, han mostrado grandes hechuras, aprendiendo rápido, donde los canteranos traen buena base y eso, puede ilusionar a toda la afición de la Laguna, así como de todos los santistas que existen en todos lados.

Recordó lo vivido por él en el Invierno 96': "Estábamos convencidos de lo que queríamos, el habernos traído solamente un gol en el Azteca, nos dio para competir. Aquella final fue muy intensa, ante un gran equipo. Hay muchas similitudes, con la diferencia que se cierra allá".

Indicó que en los instantes previos del partido, existe mucha emoción, adrenalina e intensidad, pero también se piensa en las METAS y deseos, en lo que buscan como futbolista.

"En aquella ocasión, lo que vivimos previo nos ayudó mucho, primero buscamos en torneos anteriores no descender, luego vivimos la primera Santosmanía y luego otra liguilla. Es algo que se puede alcanzar, uno como jugador trabaja para eso", manifestó.

JUVENTUD, PUNTO A FAVOR

La juventud para los de Almada, es un hándicap a favor que tienen, de acuerdo a lo expresado por Rubio Talamantes "ellos ya jugaron finales en sus categorías, son jóvenes en cuanto a poca edad, pero ya con un transitar desde fuerzas básicas, un proceso de trabajo de mucho tiempo".

También agregó que muchos de los canteranos ya tuvieron experiencias en sus categorías, son adultos y listos para poder lograr el título.

Resaltó el trabajo del técnico charrúa, quien ya tiene un par de años en el club, por lo que conoce los cimientos y la estructura, dejando en claro que los juveniles son novatos en Primera, pero ya con mucho rodaje, aunque este torneo les sirvió cuando enfrentaron a equipos duros de visita como San Luis, Querétaro, Puebla, entre otros.

"Cuando empezó el torneo, le vi buenas hechuras, además del atrevimiento de meter jóvenes con conocimiento de causa, por eso la responsabilidad al 'Mudo', Santiago y Ocejo, pensábamos que sería un torneo solo para calificar. Pero el equipo comenzó a caminar y sacar resultados, más en casa que fuera, pero siempre a competir", complementó.

Por último dejó en claro que mucha gente no creía cuando los Guerreros estaban en los primeros lugares, pero al pasar el tiempo con la reincorporación de los lesionados, el equipo se fue fortaleciendo y calificaron en buen lugar.

"Hay la posibilidad de trascender, contra un equipo que representa mucho, por eso confío que los jóvenes harán lo posible por lograr el resultado" concluyó.