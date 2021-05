Fuego a camioneta de GL

PRENDEN

La madrugada de ayer fue incendiada la camioneta del secretario del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Gilberto López Estrello, quien aseguró haber recibido amenazas de muerte.

Fue a través de su cuenta de Facebook que el funcionario realizó la denuncia y atribuyó el atentado a un comerciante de la localidad. Informó que lograron asegurar a los presuntos responsables, quienes viajaban en una motocicleta y dijeron ser trabajadores de Mario "NN". El alcalde de la ciudad, Jonathan Avalos Rodríguez, dijo también a través de redes sociales, que este ataque obedece a cuestiones políticas pues sus adversarios "se ven perdidos y actúan de esa manera cobarde, como delincuentes, sin importarles destruir el patrimonio que con mucho sacrificio ha hecho nuestra gente, este acto se investigará y se llegará con los responsables. Hoy más que nunca vamos a estar atentos y a denunciar con valor cívico cualquier cosa que conlleve a condicionar el voto, esto ya es un delito electoral y se paga con cárcel".

El secretario del Ayuntamiento posteó; "el día de hoy sábado 29 de mayo del 2021, por la madrugada, me incendiaron la camioneta fuera del domicilio. Ya hace unos días, le habían quebrado el vidrio del frente. Y días después de ese suceso me vinieron a amenazar de muerte hasta mi casa, de todo esto hay pruebas y no son solo difamaciones...".

Se registraron los hechos al exterior de la casa del secrerario del Ayuntamiento.

En su huida, los presuntos responsables dejaron abandonada una motocicleta en el camino y uno de ellos se identificó como empleado del comerciante local.

