Los Amigos invisibles prefieren estar lejos del reguetón

Aunque no descartan la posibilidad, Los Amigos Invisibles aceptan que no planean acercarse al reguetón para hacer música. La banda venezolana que ha sobrevivido durante 30 años jugando con géneros como el acid jazz, el funk y disco, asegura que nunca se han sentido atraídos por el ritmo latino que lidera las listas de popularidad en la industria musical.

Para Silverio Lozada, vocalista de la agrupación, la clave es la tolerancia y reconoce que aunque el género urbano no está en sus gustos musicales, desde hace tiempo ha sido una competencia fuerte para sus canciones.

"Desde que existe el urbano creo que Los Amigos nunca se han sentido identificados con ellos, pero de algún modo durante toda la historia de la industria musical siempre ha habido estilos musicales en los que tanto músicos como bandas nunca van a conectar. Es importante entender cuál es el papel de ellos aquí, que existen y son populares y parte del ecosistema y por mucho que no te guste hay que convivir, dentro de todo hay músicos que son muy talentosos, habrá quienes no nos parecerán tan talentosos, pero la realidad es que están ahí y aunque no nos guste son más talentosos que nosotros", dijo Silverio Lozada.

Para su nuevo disco, que fue creado durante la pandemia, han invitado a artistas del rap mexicano a colaborar con ellos, así como cantantes venezolanos de música folclórica. Rawayana es una de las bandas, de reggae, con las que también decidieron trabajar recientemente, pero no han buscado un acercamiento con ningún cantante de reguetón.

Julio Briceño, vocalista, afirma que lo más importante, lejos de generar millones de reproducciones, es sentirse satisfechos con ellos mismos. Incluso la medida en la que les gusta valorar su trabajo es descubriendo si sus canciones están en el top ten de sus propias playlist.

"Lo de nosotros sigue siendo la fórmula para 'Stayin' Alive' no es como la fórmula de J balvin, que ya tiene dos billones views y avión privado, nuestra fórmula no es la del ejecutivo disquero, si nosotros le damos nuestros alcances al presidente de Sony Music se ríe de nosotros, pero a nosotros nos funciona. Hemos aprendido que sobrevivir en esta carrera requiere mucho de apelarle a tu nicho, a tus fans", señaló.

El también percusionista recomienda a otras bandas no dejarse llevar por las exigencias comerciales. Además de este nuevo disco, que estrenan con su nuevo tema "EH EH OH OH", también se presentarán en junio en Monterrey y la Ciudad de México, con un par de autoconciertos. Con este formato también harán una gira por Estados Unidos.

"Tratamos de no prestarle mucha atención al mercado latino, que tal vez se deja encandilar por 'ya si no haces urbano no eres nadie'; hay miles de tipos de música en el planeta que tu tienes que hacer la que más te guste", recomendó Briceño.