La cumbia manda en la Comarca Lagunera, y no solo la que hacen Chicos de Barrio o Tropicalísimo Apache, también la que viene de Iztapalapa.

Tras casi dos años de ausencia, Los Ángeles Azules regresaron a Torreón para celebrar sus primeros 40 años, de la mano de Ximena Sariñana y del público local, además de otras personas que vinieron de Durango o Saltillo.

Ximena Sariñana acompaña a Los Ángeles Azules en el escenario

Hace unos meses los artistas anunciaron que comenzarían su nuevo tour en Estados Unidos; no tenían fechas en México, sin embargo, luego de que el Gobierno del Estado anunció semáforo verde en Coahuila se pudo llevar a cabo la presentación en un recinto local ubicado sobre la carretera Torreón-San Pedro, tal y como ocurrió el 21 de mayo con María José.

Las puertas del recinto abrieron a las 19:00 horas. Con sus cubrebocas puestos, los laguneros comenzaron su arribo. En la entrada los empleados les tomaban su temperatura corporal y enseguida ingresaban.

Ver esta publicación en Instagram

Con careta y cubrebocas, se dio cita la señora Mariana Anchondo; pese a que ya está vacunada, comentó a El Siglo de Torreón que sigue extremando precauciones.

Ver esta publicación en Instagram

"Tengo 60 años, ya tengo las dos dosis, pero me cuido mucho porque nos han dicho que la vacuna no impide que le dé a uno el COVID-19. Me gustan mucho Los Ángeles Azules, pero a mí me gustan desde antes, desde hace años, porque hace poco fue cuando se volvieron a poner de moda", dijo contenta.

A lo que Anchondo se refiere es a que gracias a duetos con Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade, Leonardo de Lozzane o Denisse Gutiérrez la agrupación logró que las nuevas generaciones conocieran sus rolas, tal y como le ocurrió a Juan Emmanuel Rivas, oriundo de Gómez Palacio.

"No sabía de las rolas de Ángeles Azules hasta que sacaron el disco sinfónico con colaboraciones. Creo hacen muy buenas cumbias, los arreglos que realizan están geniales. No tenía para comprar el boleto, pero me lo gané en una estación de radio".

A las 21:40 horas, los cantantes y músicos irrumpieron en el escenario luciendo los hombres sacos blancos y pantalones negros y las mujeres, vestidos de color blanco.

Aplausos, gritos y mucha emoción del respetable hicieron cimbrar el centro de espectáculos desde el comienzo de la velada.

Entrega de amor, Las maravillas de la vida y Mi único amor fueron las primeras canciones que los artistas entonaron.

"Estamos muy felices de estar aquí en Torreón, muchas gracias por esos aplausos tan valiosos. Esta noche (ayer) la vamos a pasar muy bien", dijo Elías "el Doc" Mejía, líder del grupo, antes de entonar Y la hice llorar.

Desde un escenario central, Los Ángeles Azules pusieron a bailar a dos chicas que se hallaban en el área ruedo al ritmo de 20 rosas, pero cuando llegó El listón de tu pelo todos los asistentes dejaron sus asientos para cantar y mover sus cuerpos al ritmo de este clásico.

Cumbia pa' gozar, Mi niña mujer, Ay amor y La cumbia del infinito sonaron también en el sitio, en el que no faltaron los juegos de luces.

Los ánimos de la audiencia permanecieron y aumentaron cuando sonaron los primeros acordes de Cómo te voy a olvidar, de la autoría de Jorge Mejía, y Amor a primera vista, uno de los más recientes hits de la banda.

Tal y como se había anunciado, Ximena Sariñana hizo acto de presencia. La gente la recibió con bastante euforia. Los Ángeles y ella entregaron Mis sentimientos.

El concierto continuó con más canciones, entre ellas 17 años y Nunca es suficiente.

